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عزة مصطفى: أمريكا تشهد سيناريو شبيها بالربيع العربي.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:21 م
عزة مصطفى
عزة مصطفى
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عادل نصار

تساءلت الإعلامية عزة مصطفى عما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية"، قائلة: كان في البداية حادث عنصري وليست الأولى وربما لن تكون الأخيرة.


وأضافت مصطفى، في برنامجها «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الإثنين، أن هذه المرة الأمر مختلف الأمور بشكل تام، وتشعر أن هناك كتالوج ينفذ في الشوارع الأمريكية، وكلها أحداث متلاحقة ومحدش عارف في ايه وهل الديمقراطيين استغلوا الأزمة سياسيا".


 وتابعت مقدمة برنامج «صالة التحرير»: "الناس كلها مخضوضة من اللي بيحصل هناك وتحطيم لسيارات الشرطة وحرائق وفوضى كبيرة في الشوارع ودي مشاهد شفناها من قبل في مظاهرات الربيع العربي".


وأكملت الإعلامية: "هناك أنباء أن ترامب استخبي في مكان معين جنب البيت الأبيض، والناس هناك كسرت حظر التجول والحرس الوطني نزل الشوارع والأمور تطورت بشكل كبير".

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