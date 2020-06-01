أمريكا تشتعل .. وترامب يجري اتصالا هاتفيا مع بوتين

أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا ناقشا خلاله عقد قمة لدول G7 في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة روسيا.





قال الكرملين في بيان إن الاتصال الهاتفي جاء بمبادرة من الجانب الأمريكي، و"تبادلا آراءهما حول الإجراءات التي يتم اتخاذها في كلا البلدين لمكافحة فيروس كورونا".





بحسب الكرملين، أعرب بوتين عن شكره لنظيره الأمريكي على إرسال الولايات المتحدة أجهزة تنفس اصطناعية أمريكية إلى روسيا للمساعدة في مكافحة الفيروس في البلاد.





وفي السياق ذاته، وجه بوتين التهنئه لنظيره الأمريكي بمناسبة الإطلاق الناجح لمركبة "Crew Dragon" الفضائية المأهولة الأمريكية يوم 30 مايو، والذي أوصل رائدي فضاء أمريكيين إلى المحطة الفضائية الدولية.





وأشار بيان الكرملين إلى أن بوتين وترامب أكدا تصميمهما على تطوير التعاون المشترك وتبادل المنفعة في مجال الفضاء. كما بحث الرئيسان وضع سوق النفط العالمية في سياق تطبيق اتفاق "أوبك+" الخاص بخفض الإنتاج النفطي. لافتا إلى أن الجانبين تطرقا إلى أهمية تفعيل الحوار الروسي الأمريكي ودوره في مجال الاستقرار الاستراتيجي وإجراءات تعزيز الثقة في القطاع العسكري.





يأتي ذلك في ظل تظاهرات عارمة تضرب عددا من الولايات المتحدة الأمريكية احتجاجا على عنف الشرطة الأمريكية ضد الأمريكيين ذوي البشرة السمراء.





وأضرم المتظاهرون الأمريكيون النار في عدد من المحال التجارية والممتلكات العامة احتجاجا على مقتل أمريكي يدعى جورج فلويد على يد شرطي أمريكي.







