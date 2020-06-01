سعيد عكاشة: الأوضاع الحالية في أمريكا لن تستمر طويلا.. فيديو

قال سعيد عكاشة الخبير في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه لاتوجد علاقة بين المظاهرات في أمريكا وحكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن هناك عداء واضحا بين ترامب والإعلام الأمريكى.





وأضاف عكاشة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الإثنين، أن هناك معركة سياسية في أمريكا مع اقتراب الانتخابات الامريكية، لافتا إلى أن المشهد على الأرض سينتهي ولن يستمر طويلا.





وأكد الخبير في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن عملية قتل الشرطة الأمريكية للمواطنين مستمر ولا تتوقف، مشيرا إلى أن هناك جماعات فوضوية تلعب على المشاعر في الحوادث المختلفة.





وتابع عكاشة، أن هناك من يستغل الحوادث الفردية ويشعل الموقف، وهم الجماعات الفوضوية.