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عبد المنعم سعيد: مظاهرات أمريكا نتيجة لسياسية ترامب ومواقفه تجاه اللاجئين

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:59 م
صدى البلد
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عادل نصار

قال الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي، إن حالة الاحتقان في النظام السياسي الأمريكي وراء مظاهرات العارمة في الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن ما يحدث نتيجة سياسية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومواقفه تجاه اللاجئين.


وأضاف سعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الأثنين، أن انفجار أعمال شغب جاء بسبب تفشي وباء كورونا وفشل الإدارة الأمريكية في الأزمة.


وأكد المفكر السياسي، أن حل الأزمة يأتي من خلال الطرق القانونية وتواجد أكبر للقوات الأمريكية في الشارع مواجهة العنف، وتحرك كبير للكنائس والمعابد والجوامع لتهدائة الوضع العام.


وتابع أن "ما يحدث سيجعل حزب الكنبة في أمريكا يقف بجوار ترامب صاحب القبضة الحديدية وهى نقطة على ترامب استغلالها في الفترة المقبلة".

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