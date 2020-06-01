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توك شو

أستاذ أمن المعلومات يوضح كيفية حماية الطفل من المحتوى غير اللائق بالخطوات .. شاهد

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:25 م
أستاذ أمن المعلومات
أستاذ أمن المعلومات
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نورهان رأفت
أكد الدكتور وليد عبد المقصود أستاذ أمن المعلومات، أن تطبيق التيك توك أطلق ميزة جديدة، تمنح الأبوين القدرة على حماية أبنائهم من المحتويات الغير لائقة.

واضاف وليد عبد المقصود خلال حواره لـ برامج "ست ستات" الذي يذاع على فضائية صدي البلد أن الميزة تعتمد على الـ ""Scan ، حيث يتم أخذ البار كود الخاص بحساب الطفل على هاتف ولي الأمر، والتحكم في المحتوى.

وأشار أستاذ أمن المعلومات إلى أنه كل ثلات شهور تقوم إدارة التيك توك بالتعرف علي بعض المشكلات، وإيجاد الحلول الذكية لها، لحماية مستخدمية .

كما أستعرض عبد المقصود خطوات حماية حسابات الطفل، بشكل واضح ومبسط على الهواء بأستخدام أحد الهواتف الذكية.

وللتعرف على الطريقة الصحيحة وخطوات حماية حساب أطفالك.. شاهد الفديو..
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