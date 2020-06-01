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استشارى صحة نفسية يوضح كيفية الاستمتاع بالمنزل فى ظل تلك الظروف.. والحصول على نوم عميق

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:54 م
الدكتور أحمد عمارة،
الدكتور أحمد عمارة، استشارى الصحة النفسية بالطاقة الحيوية
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور أحمد عمارة، استشارى الصحة النفسية بالطاقة الحيوية: إن كل تفاصيل الحياة تكون محايدة إلا فى حالة إعطائها المعنى، موضحا أنه للقضاء على الملل والنوم العميق فى ظل ازمة كورونا هى عمل العقل وتصرفه بإيجابية حول الأمور.

واضاف "عمارة" خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دى إم سي"، أنه عند إعطاء شعور أو إحساس بأن فترة العزل كئيبة ومملة ستصل للعقل بأن المنزل مثل السجن، حيث أن القاعدة الاولى التى يجب على الإنسان تطبيقها للإستمتاع بنوم عميق أو الإستمتاع بالمنزل هى إعطاء المعانى التى تساعد الإنسان  فى تكملة حياته فى ظل تلك الظروف.

وأشار إلى أنه عند عدم مقدرة الشخص التحكم فى أمر من الخارج، فعليه التحكم به من الداخل، متابعا أنه فى جميع الأحوال سيعيش الإنسان فى تلك الظروف، فيجب أن يتمتع بالخيال.

وتابع أنه يجب على الإنسان فى التفنن بالإستمتاع بالمتاح، أى أن له المقدرة بالعيش بالحالة الذى يريدها والإستمتاع بأمتع الأشياء، مضيفا :" وأنت قاعد على الكرسي فى البيت، أغمض عينيك وأستشعر أنه قديما لم يكن يوجد كراسي، كان زمانك قاعد على صخرة ولا طوبة".

وأكد أنه يجب على الإنسان أن يكون له سيطرة وإستمتاع بتوقف الأفكار الخاصة به، أى دراسة التأمل والإسترخاء، ثم يتخيل نفسه فى أكثر مكان يفضله فى العالم وقضى هناك خمس دقايق فى اليوم الواحد، فيستطيع حينها الإستمتاع بنومة عمية وهادئة.

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