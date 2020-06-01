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فن

أنا في خطر يا جماعة .. ميرنا نور الدين تشعل تيك توك على طريقة هنيدي

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:03 م
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة ميرنا نور الدين ، مقطع فيديو جديدا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي  للفيديوهات "تيك توك".
 
وظهرت ميرنا نور الدين في فيديو كوميدي متقمصة شخصية الفنان محمد هنيدي بفيلم أمير البحار وهى تردد جملة: شيماء.... القهوه يا ماما للضيوف، وكتبت معلقة: "انا في خطر يا جماعة". 

وحاز الفيديو على إعجاب الكثير من متابعيها، وعلق بعضهم قائلا: "حلو أوي ، قمر يا ميرنا ، بحب تمثيلك جدا ، منورة يا قمر". 

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يذكر أن آخر عمل شاركت فيه ميرنا نور الدين مسلسل حكايات بنات" بطولة هاجر احمد وميرنا نور الدين واسماء جلال وهند عبد الحليم وليلي حسين وحازم ايهاب ورمزي لينر وأحمد كرارة ومي حسين وعلا رامي ونبيل نور الدين وآخرون وهو من إخراج مصطفي ابو سيف.

كما شاركت في مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.

وكانت ميرنا خاضت سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.

@myrna_noureldin

انا فى خطر يا جماعة❌🤦🏻‍♀️ ##محمد_هنيدى

♬ original sound - myrna_noureldin
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