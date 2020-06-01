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منوعات

طرائف المظاهرات.. أمريكي يسرق دبابة عسكرية ويهرب من الشرطة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:29 م
صدى البلد
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احمد شريف

في مشهد طريف خلال التظاهرات الأمريكية، تمكن مواطن أمريكي من سرقة دبابة عسكرية، وقام تبقيادتها فى أحدى المدن الامريكية، في حين كان الشرطة تطارده للقبض عليه في مشهد ساخر وغريب.


واظهرت لقطات تداولها الرواد في الساعات الأخيرة ، متظاهر تمكن من سرقة دبابة عسكرية وهروب بها في أحد الشوارع وظلت الشرطة تطارده بحذر خوفا من قيام المواطن بأي تصرف طائش خلال قيادته للدبابة.


وعلق الرواد بسخرية على هذا المشهد، الكوميدي خلال التظاهرات الأمريكية المندلعة لأغلب الولايات الامريكية، حيث لم يصدق رواد التواصل تمكن المواطن الأمريكي من سرقة الدبابة العسكرية والسير بها في الشارع بوضوح النهار.


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الجدير بالذكر انه تم تصوير الضابط أبيض يدعى بتشوفين وهو يركع على عنق الأمريكي الأفريقي جورج فلويد ، 46 عاما ، حتى قطع أنفاسه حتى الموت، في مقطع فيديو انتشر بسرعة ، مما أثار غضبا دوليا.


وتشهد الولايات المتحدة مظاهرات حاشدة لليوم الرابع على التوالي، للتنديد بقتل للشاب الأمريكي لذي قتل على يد أحد الضباط البيض بولاية مينيسوتا الأمريكية الاسبوع الماضي.



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