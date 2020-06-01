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أخبار البلد

خلال 24 ساعة فقط.. النقل: 82 ألف طن صادرات مصر عبر الموانئ

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:38 م
موانى - ارشيف
موانى - ارشيف
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حمادة خطاب
أكدت وزارة النقل حركة تشغيل الموانئ المصرية شهدت خلال آخر 24 ساعة سفر 29 سفينة و37 سفينة بموانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وشرق وغرب بورسعيد فيما بلغ عدد السفن العاملة بهذه الموانئ 65 سفينة.

وشهدت حركة البضائع عبر الموانئ المصرية تصدير 82 ألف طن بضائع عامة بينها 46 ألف طن فواكه وخضروات وحاصلات زراعية إلى دول الخليج وأوروبا واستيراد 165 ألف طن حديد وذرة وفول صويا .


كانت الموانئ أكدت أن يتم اتباع بكل ميناء كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بإدارة الحجر الصحى بشأن التعامل مع أطقم السفن القادمة من أماكن انتشار الفيروس، مع التأكيد على توافر وجاهزية معدات الكشف ومهمات الوقاية والفرق المدربة والمؤهلة للتعامل مع تلك الحالات لدى الحجر الصحى وكذلك التأكد من جاهزية الإدارات المختصة بالهيئة للانتقال إلى أماكن تراكى السفن على الأرصفة والتعامل معها، وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية أثناء دخول السفن للميناء والتراكى على الرصيف وحتى مغادرتها.
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