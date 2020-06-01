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محافظات

محافظ الأقصر يصدر قرارا بإلغاء إجازات العاملين بمديرية الصحة ..صور

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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شمس يونس
زار محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم الإثنين، مستشفى حميات الأقصر لمتابعة انتظام الخدمات الطبية بالمستشفى لمصابي فيروس كورونا، وذلك برفقة السكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، ووكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبدالجواد.

واستمع إلى شرح من مدير المستشفى الدكتور محمد الرملي، عن سير العمل داخل المستشفى، حيث أوضح مدير المستشفى، أنه تم زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى من 12 سرير إلى 52 سرير، كما يجري تجهيز 7 أسرة عناية مركزة، كما يجري تجهيز توسعة شبكة الأكسجين، كما تجري أعمال تركيب وتوصيلات الغاز للمستشفى، مؤكدا على توافر كافة المستلزمات الطبية.

وأصدر المحافظ قرار يحمل رقم 188 لسنة 2020، ينص على إلغاء كافة الإجازات الممنوحة للعاملين بمديرية الشئون الصحية بالأقصر والإدارات الصحية والوحدات الصحية التابعة للمديرية (عدا العاملين في الخارج) لمدة شهرين ، كما تابع المحافظ خلال جولته بمستشفى الحميات التجهيز لإنشاء خزان مياه بسعة 200 متر مكعب بقيمة 620 ألف جنيها تنفذه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر

وقام أيضا  محافظ الأقصر بزيارة مستشفى الأقصر العام،  لمتابعة انتظام العمل وتقديم الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا، وخلال جولته بالمستشفى  الذي يحتوى على جناح لحالات العزل يحتوي على 32 سريرا، استمع محافظ الأقصر إلى شكاوى عدد من المواطنين بخصوص قلة عدد التمريض، حيث أعطى المحافظ تعليمات بزيادة فريق التمريض الخاص بحالات العزل.


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وأكد محافظ الأقصر ، على ضرورة جاهزية المستشفيات المخصصة لحالات مصابي كورونا وتقديم كافة الخدمات الطبية لهم بداية من إجراء الفحوصات اللازمة والتشخيص والعزل وتقديم العلاج، حتى الوصول إلى مرحلة الشفاء والخروج، مع تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على حياة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير للأطقم الطبية على تحملهم المسئولية، وجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضي بالمحافظة، في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة.
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