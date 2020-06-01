خبير: الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية الأولى من نوعها خلال قرن..فيديو

قال الخبير الاقتصادى، كريم العمدة، إن هناك خسائر عالمية كبيرة جراء جائحة فيروس كورونا ، مؤكدًا أننا نعيش أكبر أزمة اقتصادية عالمية يتعرض لها العالم منذ 100 عام، لافتًا إلى أن السيناريوهات التى تم توقعها منذ بداية 2020 تتجه للأسوأ.









وأضاف الخبير الاقتصادى، فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، ان توقعات مؤسسات التمويل الدولية كبنك التنمية توقع خسائر عالمية قدرت بـ4 تريليون دولار، واتجه إلى السيناريو المتشائم حيث الخسائر تصل إلى 9 تريليون دولار، حيث ان خسائر قارة آسيا وحدها تقدر إلى 1.5 تريليون دولار.





وتابع ان الصين خسائرها تقدر بـ1.6 تريليون، كما أن إدارة الشئون الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة توقعت مقدار الانكماش العالمى 3.5%، وتقدر بـ8 تريليون دولار.





وأوضح أن الأمر سيؤدى إلى معاناة ما يقرب من 35 مليون شخص نصفهم فى افريقيا ينزلقون إلى دائرة الفقر المدقع، مضيفًا أن صندوق النقد الدولي يتوقع خسائر تصل إلى 8 تريليونات دولار.



