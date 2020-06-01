AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير التعليم العالى: الإنسان هو كلمة السر في التصدي لفيروس كورونا.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:51 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن فيروس كورونا المستجد في طريقه للصعود والوصول إلى الذروة، مضيفا أنه سيأخذ وقتا في القمة قبل أن ينحدر مرة أخرى.


وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن الإنسان هو كلمة السر في التصدي لفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن لابد أن يكون لدى الإنسان وعي للتصدي للفيروس.


وأوضح الوزير، أن أرقام المصابين تم دراستها وتحليلها في المرحلة السابقة، والأعداد الجديدة ستكون في ضوء مشاهدة الوضع ومراقبة نسبة الحالات والنسبة المئوية التغيرات اليومية للحالات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كوريا الجنوبية وكندا تبحثان سبل التصدي لـ فيروس كورونا

خالد عبد الغفار: فيروس كورونا قد تختلف جيناته حسب الدول المصابة.. فيديو

وزير التعليم العالي: اشترينا دواء لـ كورونا ميغلاش على المصريين

وزير التعليم العالي لطلاب الجامعات: مطلوب منكم نسبة النجاح فقط

دور علوم البيانات في فهم تفشي كورونا بمصر.. محاضرة افتراضية بمكتبة الإسكندرية بعد غد

بعد الاقتراب من حاجز الـ 15 ألف مصاب..هل خرج فيروس كورونا عن السيطرة فى مصر؟

ترشيحاتنا

بكى خوفا على أطفاله.. التفاصيل الكاملة لـ هروب مصاب بفيروس كورونا من مستشفى بالدقهلية

غسيل أموال بـ 3.5 مليار جنيه خاصة بـ"المحامين".. رجائي عطية يتقدم ببلاغ للنيابة

لو عايز تخس أسرع .. مشروب خارق لسد الشهية

وصول 409 مصريين من العالقين في السعودية إلى القاهرة

علاج منزلي للإمساك .. 8 طرق طبيعية دون أدوية

بالأسماء.. وفاة 3 اطباء بفيروس كورونا.. وإجمالي شهداء الجيش الأبيض يرتفع إلى 33 طبيبا .. صور

AdvertisementS

المخزون آمن.. وزيرة الصحة لـ المواطنين: لا تتكالبوا على سحب أدوية المناعة من الصيدليات دون الاحتياج إليها

مصادر لصدى البلد: توقعات بعودة حركة الطيران خلال الأسبوع الأول من يوليو

بكى خوفا على أطفاله.. التفاصيل الكاملة لـ هروب مصاب بفيروس كورونا من مستشفى بالدقهلية

وفاة فنان هندي شهير بعد إصابته بفيروس كورونا

نسب الشفاء في مصر جيدة.. لجنة مكافحة كورونا: 80% من الإصابات بسيطة

أول تعليق من شقيقة محمد رمضان بعد القبض على زوجها يوم زفافها

بعد علاج أمريكان من كورونا.. سفارة واشنطن بالقاهرة توجه رسالة شكر لـ وزارة الصحة

غرامة 3 آلاف جنيه.. أول تحرك برلماني لمواجهة إعادة بيع الكمامات المستخدمة

غسيل أموال بـ 3.5 مليار جنيه خاصة بـ"المحامين".. رجائي عطية يتقدم ببلاغ للنيابة

الصحة العالمية: لا يوجد دليل على تراجع قوة كورونا.. والتبغ يزيد فرص الإصابة بالفيروس

مصادر حكومية تحدد موعد عودة عمل المطاعم

وصول 409 مصريين من العالقين في السعودية إلى القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج منزلي للإمساك .. 8 طرق طبيعية دون أدوية

أكلة جديدة .. طريقة عمل فطائر بالجبن والبقدونس

«سبيس إكس».. تفاصيل المهمة التاريخية لرواد وكالة ناسا إلى محطة الفضاء الدولية