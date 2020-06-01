وزير التعليم العالى: الإنسان هو كلمة السر في التصدي لفيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن فيروس كورونا المستجد في طريقه للصعود والوصول إلى الذروة، مضيفا أنه سيأخذ وقتا في القمة قبل أن ينحدر مرة أخرى.





وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن الإنسان هو كلمة السر في التصدي لفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن لابد أن يكون لدى الإنسان وعي للتصدي للفيروس.





وأوضح الوزير، أن أرقام المصابين تم دراستها وتحليلها في المرحلة السابقة، والأعداد الجديدة ستكون في ضوء مشاهدة الوضع ومراقبة نسبة الحالات والنسبة المئوية التغيرات اليومية للحالات.