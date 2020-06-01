إنت اللي 2020 راضية عليك .. هاشتاج #ابو هشيمة يتصدر توتير .. ومغردات: أحلى ثنائي واللهم زوجا مثله

بفستان أصفر أنيق، بتصميم بسيط من منزلها بالجونة وتعليقها بجملة :"كم هو جميل العالم". دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر# هاشتاج ابو هشيمه بعد انتشار صور له مع زوجتة ياسمين صبري وظهورها









اقرأ أيضا:

وحازت الصور علي اعجاب الكتير وجاءت التعلقات كالاتي :





احلي حاجه لما تختاري وتشوفي اللي يسعدك زي ياسمين صبري كدا





اللهم زوجا ك أبو هشيمة





أبو هشيمة بيفسّح ياسمين صبري في الديسك توب





انت الوحيد اللي 2020 راضية عنك ي أبو هشيمة





حط نفسك مكان أبو هشيمة و قولي لسه محتاج اي تاني من الدنيا





هي دي النكتة الجديدة من ابو هشيمة





تقريبا أبو هشيمة وياسمين صبري أكتر اتنين مبسوطين في 2020 برغم اللي حصل فيها





2020 مضحكتش لحد فى دنيا دى غير أبو هشيمة





الثنائي اللطيف ياسمين صبري وزوجها ابو هشيمة





ياسمين صبري تستهلي كل خير

أحلى ممثلة شوفتها في حياتي ياسمين صبري





و الجديد بالذكر ان نشرت الفنانة ياسمين صبري ، مقاطع فيديو قصيرة عبر خاصية القصص (ستوري) على حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها تستجم على "يخت" في قلب البحر، بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك.





وفي الوقت ذاته، نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، صورة عبر ستوري انستجرام، لنفس اليخت الذي نشرت صورته زوجته الفنانة ياسمين صبري، ما يشير إلى أنهما يستمتعان بإجازة العيد في وسط البحر.





خاضت ياسمين صبري، الموسم الرمضاني 2020 بمسلسلها الجديد "فرصة تانية" الذي عرض حاليا على شاشة قناة الـ سي بي سي وحقق نجاحا كبيرا جدًا.





مسلسل "فرصة تانية"، بطولة: ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمد دياب، محمود البزاوي، نهال عنبر، هبة مجدي، عصام السقا، سارة الشامي، ومن إخراج مرقس عادل.





أبو هشيمة بيفسّح ياسمين صبري في الديسك توب 🌼💛 pic.twitter.com/SwxAN1u3RR

— Celebs World (@Celebrities_Wo) May 30, 2020