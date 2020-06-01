AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إنت اللي 2020 راضية عليك .. هاشتاج #ابو هشيمة يتصدر توتير .. ومغردات: أحلى ثنائي واللهم زوجا مثله

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:03 م
ياسمين صبري و ابو
ياسمين صبري و ابو هشيمة
Advertisements
ميرنا محمود
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر# هاشتاج ابو هشيمه  بعد انتشار صور له مع زوجتة ياسمين صبري وظهورها بفستان أصفر أنيق، بتصميم بسيط من منزلها بالجونة  وتعليقها بجملة :"كم هو جميل العالم".


اقرأ أيضا:
وحازت الصور علي اعجاب الكتير وجاءت التعلقات كالاتي :

احلي حاجه لما تختاري وتشوفي اللي يسعدك زي ياسمين صبري كدا

اللهم زوجا ك أبو هشيمة 

 أبو هشيمة بيفسّح ياسمين صبري في الديسك توب

 انت الوحيد اللي 2020 راضية عنك ي أبو هشيمة

 حط نفسك مكان أبو هشيمة و قولي لسه محتاج اي تاني من الدنيا

 هي دي النكتة الجديدة من ابو هشيمة

تقريبا أبو هشيمة وياسمين صبري أكتر اتنين مبسوطين في 2020 برغم اللي حصل فيها

 2020 مضحكتش لحد  فى دنيا دى غير أبو هشيمة

 الثنائي اللطيف ياسمين صبري وزوجها ابو هشيمة

ياسمين صبري تستهلي كل خير 
أحلى ممثلة شوفتها في حياتي ياسمين صبري 

و الجديد بالذكر ان نشرت الفنانة ياسمين صبري، مقاطع فيديو قصيرة عبر خاصية القصص (ستوري) على حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها تستجم على "يخت" في قلب البحر، بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك. 

وفي الوقت ذاته، نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، صورة عبر ستوري انستجرام، لنفس اليخت الذي نشرت صورته زوجته الفنانة ياسمين صبري، ما يشير إلى أنهما يستمتعان بإجازة العيد في وسط البحر.

خاضت  ياسمين صبري، الموسم الرمضاني 2020 بمسلسلها الجديد "فرصة تانية" الذي عرض حاليا على شاشة قناة الـ سي بي سي وحقق نجاحا كبيرا جدًا.

مسلسل "فرصة تانية"، بطولة: ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمد دياب، محمود البزاوي، نهال عنبر، هبة مجدي، عصام السقا، سارة الشامي، ومن إخراج مرقس عادل.

أبو هشيمة بيفسّح ياسمين صبري في الديسك توب 🌼💛 pic.twitter.com/SwxAN1u3RR
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يخت وسط البحر.. شاهد | أحدث صور لـ ياسمين صبري مع أحمد أبو هشيمة

صور جديدة.. ياسمين صبري تستجم فى رحلتها مع أحمد أبو هشيمة

من الحب للجواز.. ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة القصة الكاملة

تريند الفن.. حقيقة إصابة سعد الصغير بفيروس كورونا.. خالد النبوى يهدد باعتزال الفن

أخبار ياسمين صبري.. ماذا قال أحمد أبو هشيمة عن زوجته.. ورسالة والدتها لها.. ولماذا صرخت

من داخل الجيم.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

ترشيحاتنا

أحمد موسى ينتقد الزحام أمام الشهر العقاري ويشكر مرتضى منصور

التصديري للملابس الجاهزة: إنتاج كمامات مطابقة للمواصفات .. والسعر 5 جنيهات فقط.. فيديو

تؤدي لضعف المناعة .. الأنصارى: لا ينصح بارتداء الكمامة من سن 6 إلى 11 عاما

المخزون آمن.. وزيرة الصحة لـ المواطنين: لا تتكالبوا على سحب أدوية المناعة من الصيدليات دون الاحتياج إليها

الحالة الخامسة بجامعة الفيوم.. وفاة كبير أخصائيي التغذية في المدن الجامعية بفيروس كورونا

طفلة تبكي لتوجه رسالة لـ محمد رمضان.. والأسطورة يرد: أحلى كلمة

AdvertisementS

بعد حملات التطاول الممنهجة .. شيخة من الأسرة الحاكمة بالكويت تعتذر للرئيس السيسي والمصريين

عداد كورونا.. الصحة: 26384 حالة مصابة.. شفاء 6447.. و1005 وفيات

المخزون آمن.. وزيرة الصحة لـ المواطنين: لا تتكالبوا على سحب أدوية المناعة من الصيدليات دون الاحتياج إليها

أستاذ مناعة: هذا الإجراء يحسم الجدل حول الإصابة بكورونا ..فيديو

مصادر لصدى البلد: توقعات بعودة حركة الطيران خلال الأسبوع الأول من يوليو

بكى خوفا على أطفاله.. التفاصيل الكاملة لـ هروب مصاب بفيروس كورونا من مستشفى بالدقهلية

إصابة أحد موظفي مكتب نتنياهو بفيروس كورونا

وفاة فنان هندي شهير بعد إصابته بفيروس كورونا

أول تعليق من شقيقة محمد رمضان بعد القبض على زوجها يوم زفافها

إصابة كريم رمزي مذيع قناة أون تايم سبورت بفيروس كورونا

الصحة: القاهرة والجيزة والقليوبية هي الأعلى إصابة بكورونا.. والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل

تراجع طفيف .. الصحة: 1399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم .. و46 وفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد سيارة بي ام دبليو X5 M معدلة بسعر بنتلى .. صور

علاج منزلي للإمساك .. 8 طرق طبيعية دون أدوية

أكلة جديدة .. طريقة عمل فطائر بالجبن والبقدونس