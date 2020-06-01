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ديني

لا تخافوا من كورونا .. مستشار المفتي يوجه رسالة إلى طلاب الثانوية العامة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:06 م
الدكتور مجدي عاشور،
الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية
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يارا زكريا
أكد الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن رسول الله أمرنا بالتفاؤل عند كل أمر، وقال - صلى الله عليه وسلم-: «.. بشروا ولا تنفروا»، متفق عليه، كما يقول الله - سبحانه وتعالى-: « كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ »، ( الرحمن: الآية 29). 

وأضاف «عاشور» في رده على سؤال يقول صاحبه: « ما حكم طالب الثانوية الذي يموت بـ كورونا؟» أننا في هذا الزمن نحتاج إلى البشريات والتفاؤل والأمل، لأن النكد لن يزيل الجائحة بل يضر، والحزن واليأس يضعف المناعة، بينما التفاؤل والإيمان والرضا يقويها.

وتابع مسشار المفتي: "يا أبناء الثانوية العامة لا تخافوا كورونا ولا تضعوها في بالكم؛ فالله قادر على كشف الغمة ورفع الوباء وأن يكتشف العلاج، وعسى الله أن يزيح هذه الغمة قبل موعد امتحاناتك"، لافتًا إلى أن من توفى بكورونا في منزلة الشهداء وكان هذا عمره المقدر عند الله".


كيف يكون حسن الظن بالله وسيلة لتخفيف البلاء:

ونبه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إلى أن حسن الظن بالله وعدم الأمن من مكر الله وجهان لعملة واحدة.

وأفاد «جمعة» عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن حسن الظن بالله لا يجعلك تيأس، عندما ترتكب ذنبًا وتتوب يكون صدرك واسعًا لأن الله يقبل التوبة، لكن لا تتمادى فى المعصية وتعتمد على أن الله غفور رحيم، ولا تأمن مكر الله.

وواصل: حسن الظن بالله هو نفسه عدم أمن مكر الله، بمعنى: افعل الخير، امتنع عن الشر، أحسن ظنك ولكن لا تأمن مكره، لأنك لو لم تأمن مكره لزدت فى المعصية، ولو لم تحسن ظنك لذهبت الثقة بالله.


فضل حسن الظن بالله للطائع والعاصي: 
وأكد الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن حسن الظن بالله هو حقيقة الإيمان ومفتاح العلاقة معه- سبحانه-.

ونوه «جمعة» في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك» أن حسن الظن بالله موجه للعاصي قبل الطائع، فعليه أن يحسن الظن به تعالى ولا ييأس من روحه؛ فالله غفور رحيم، موضحًا: " لا تجعل الخجل من ذنبك يعطلك عن التوبة ". 

وتابع عضو هيئة كبار العلماء: " اياك أن يعطلك عن التوبة اعتقادك أن الله لن يغفر لك وإياك أن تراه هو المنتقم الجبار ولا تراه أنه رحمن رحيم وأنه عفو تواب".


ولفت المفتي السابق في تصريح له من قبل أن المعاملة مع الله أساسها الإخلاص، لافتًا إلى  قوله -تعالى-: « مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ أساسها إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يريدها أو امرأةٍ يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، مضيفا أن هذا الحديث يدخل في سبعين بابًا من أبواب الفقه، وهو ثلث الدين، وهو الذي يعبر عن موقف القلب من رب العالمين؛ فلابد من النية، ولابد من الإخلاص فيها.

وواصل أن المعاملة مع الله مبنية على الدوام وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل وتركه والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تصف عمله -صلى الله عليه وآله وسلم- كان عمله ديمة أي كان دائمًا لا ينقطع.

وأكد أن أساس العمل مع الله مع الإخلاص والدوام حسن الظن به سبحانه وتعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه أنا عند ظن عبدي بي فإن أحسنت الظن فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك على حسن ظنك، وإن أساءت فلا تلومن إلا نفسك.

واختتم: حسن الظن بالله يستلزم الثقة بما في يد الله -سبحانه وتعالى-، ويستلزم حسن التوكل عليه، فالله-سبحانه وتعالى- يحب المتوكلين عليه، ويستلزم التسليم والرضا بقضائه وقدره في أنفسنا، ويستلزم الالتجاء إليه بالدعاء الذي هو عبادة.
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