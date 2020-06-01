تجاوزت أعمارهن 100 عاما .. قصص مسنات هزمن كورونا عبر العالم

رغم أن فيروس كورونا مازال يواصل حصد أروح ضحاياه حول العالم، إلا أن هناك بصيصا من النور ظهر في قدرة مسنات تجاوزت أعمارهن 100 عام، في هزيمة فيروس كورونا





ويرصد صدى البلد في هذه السطور قصص مسنات هزمن فيروس كورونا المستجد على النحو التالي:





- إسبانية عمرها 113 عاما

إمرأة أسبانية مسنة عمرها 113 عاما، استطاعت هزيمة فيروس كورونا المستجد، حيث رجحت وسائل الإعلام أنها أكبر امرأة مصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.





وحسب شبكة بي بي سي البريطانية أصيب ماريا برانياس بفيروس كورونا، عقب دخولها إسبانيا، قبل قرار الإغلاق، لتخضع للعزل الصحي، ولكن بعد أسابيع من العزل، تعافت برانياس، إذ كانت تعاني من أعراض متوسطة.





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- عمرها 126 عاما

أما المسنة التركية أيشا جيليبك، تبلغ من العمر 126 عاما، تمكنت من هزيمة فيروس كورونا المستجد والتعافيي منه، لتحتل بذلك المرتبة الأول عالميا بين كبار السن الذين انتصروا على الفيروس.





وتقول تقارير إعلامية إن المسنة التركية عدد أولادها 13، وهي جدة لـ 400 حفيد، وقد أصيبت بالفيروس في شهر أبريل، لتخضع لفترة عزل صحي مدة 14 يوم، ثم تعافت من الفيروس.





- أكبر مسنة في تشيلي تهزم كورونا

أما "سيناما" وهي امرأة من تشيلي عمرها 111 عاما تعافت من الفيروس بعد الإصابة به، ويعتقد أنها أكبر شخص تعافى من فيروس كورونا فى تشيلى





- مسنة من الشيشان عمرها 100 عام

الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، أعلن هو الآخر عن تعافي سيدة من منطقة أوروس-مارتانوفسك بالشيشان، من فيروس كورونا المستجد عمرها نحو 100 عام.





وقال قديروف إنه تحدث مع الأطباء الذين أكدوا له أن عمر الشخص غير مهم في التعافي من الفيروس.