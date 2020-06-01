للحد من الإصابة بكورونا.. برلماني يطالب بتخفيض عدد الموظفين بالحكومة إلى النصف

قال اللواء حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إنه ليس مع فرض إجراءات قاسية من شأنها زيادة ساعات حظر التجول، في حال زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن ذلك يضر بالبلاد اقتصاديا وانعكاسه سيكون كارثيا على المواطنين.





وأضاف النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه على الحكومة التعامل بإجراءات أشد مع المواطنين المخالفين لإجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، منتقدا حالة التسيب التي تظهر في كثير من المناطق دون الاكتراث لوجود وباء يهدد العالم.





طالب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، الحكومة بغلق جميع الأماكن التي تشهد تجمعات، وهي للأسف كثيرة.





كما أكد حسن السيد ضرورة تقليص عدد الموظفين في الجهات الحكومية إلى 50% ويكون العمل بالتناوب بين العاملين.