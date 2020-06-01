خبير اقتصادى: مصر بدأت التعامل مع تداعيات فيروس كورونا مبكرًا.. فيديو

قال الخبير الاقتصادى ، على الإدريسي، إن مصر بدأت التعامل مع تداعيات فيروس كورونا مبكرًا، لافتًا إلى أنه يجب اتخاذ قرارات اقتصادية مهمة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى خاصة بالنسبة للمصدرين.





وأضاف الخبير الاقتصادى، فى مداخلة هاتفية، ببرنامج " اليوم" المذاع على فضائية " دى إم سي"، أنه تمت السيطرة على سلوك استهلاكي كان من المتوقع اتباعه فى ظل تلك الأزمة خلال فترة انتشار فيروس كورونا والذى سبب نوع من الهلع والذعر وتكالب على بعض السلع.





وأشار إلى ان الحكومة اعلنت فى تصريحاتها وجود مخزون استراتيجي من المواد الغذائية وهو ما قلص فترة الذعر والهلع من قبل المواطنين في ظل توافر المنتجات فى الأسواق.





وأكد أن مصر تعاملت مع تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية مبكرًا والقرارات كانت هادئة ومتوازنة، موضحًا أن القوات المسلحة كان لها دور مهم فى توفير المنتجات الغذائية للمواطنين.





وأكمل أن الرقابة التى قامت بها الدولة فى تلك الأزمة وإداراتها وقفت فى وجه جشع التجار، حيث أنها وفرت المواد الغذائية فى كافة المنافذ.