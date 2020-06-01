AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير اقتصادى: مصر بدأت التعامل مع تداعيات فيروس كورونا مبكرًا.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:05 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال الخبير الاقتصادى، على الإدريسي، إن مصر بدأت التعامل مع تداعيات فيروس كورونا مبكرًا، لافتًا إلى أنه يجب اتخاذ قرارات اقتصادية مهمة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى خاصة بالنسبة للمصدرين.

وأضاف الخبير الاقتصادى، فى مداخلة هاتفية، ببرنامج " اليوم" المذاع على فضائية " دى إم سي"، أنه تمت السيطرة على سلوك استهلاكي كان من المتوقع اتباعه فى ظل تلك الأزمة خلال فترة انتشار فيروس كورونا والذى سبب نوع من الهلع والذعر وتكالب على بعض السلع.

وأشار إلى ان الحكومة اعلنت فى تصريحاتها وجود مخزون استراتيجي من المواد الغذائية وهو ما قلص فترة الذعر والهلع من قبل المواطنين في ظل توافر المنتجات فى الأسواق.

وأكد أن مصر تعاملت مع تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية مبكرًا والقرارات كانت هادئة ومتوازنة، موضحًا أن القوات المسلحة كان لها دور مهم فى توفير المنتجات الغذائية للمواطنين.

وأكمل أن الرقابة التى قامت بها الدولة فى تلك الأزمة وإداراتها وقفت فى وجه جشع التجار، حيث أنها وفرت المواد الغذائية فى كافة المنافذ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا اعتبار لخسائر مادية.. كيف أمنت الدولة الأفراد والمصانع من تداعيات كورونا

بسبب كورونا.. خبير اقتصادى يتوقع تخفيض 50% من العمالة.. فيديو

على الإدريسى: حفاظ مصر على استقرارها الاقتصادى ثمرة برنامج الإصلاح.. فيديو

خبير: كورونا منحت قطاع الصناعة فرصة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

قانون برسوم جديدة.. اقتصادي يكشف تأثيرها على النجاحات الاقتصادية

خبير اقتصادي: خطة التعايش مع كورونا ستقلل من الخسائر في الوقت الحالي.. فيديو

ترشيحاتنا

المخزون آمن.. وزيرة الصحة لـ المواطنين: لا تتكالبوا على سحب أدوية المناعة من الصيدليات دون الاحتياج إليها

بعد محمد رمضان .. فنانة شهيرة متهمة بدفع أموال لممثل إسباني معروف.. تفاصيل

المغرب: 434 حالة شفاء من "كورونا" خلال يوم واحد وتسجيل 26 حالة إصابة جديدة

مواعيد عمل البنوك الجديدة .. تفاصيل التعديلات الجديدة للموظفين والعملاء

حقق نتائج ممتازة مع القرود .. ريمديسيفير أمل البشرية فى إنقاذها من فيروس كورونا.. تفاصيل

حال عدم الإلتزام بالضوابط..وزير التعليم العالي: قد نصل إلى مليون إصابة بكورونا

AdvertisementS

بعد حملات التطاول الممنهجة .. شيخة من الأسرة الحاكمة بالكويت تعتذر للرئيس السيسي والمصريين

عداد كورونا.. الصحة: 26384 حالة مصابة.. شفاء 6447.. و1005 وفيات

المخزون آمن.. وزيرة الصحة لـ المواطنين: لا تتكالبوا على سحب أدوية المناعة من الصيدليات دون الاحتياج إليها

أستاذ مناعة: هذا الإجراء يحسم الجدل حول الإصابة بكورونا ..فيديو

مصادر لصدى البلد: توقعات بعودة حركة الطيران خلال الأسبوع الأول من يوليو

بكى خوفا على أطفاله.. التفاصيل الكاملة لـ هروب مصاب بفيروس كورونا من مستشفى بالدقهلية

إصابة أحد موظفي مكتب نتنياهو بفيروس كورونا

وفاة فنان هندي شهير بعد إصابته بفيروس كورونا

أول تعليق من شقيقة محمد رمضان بعد القبض على زوجها يوم زفافها

إصابة كريم رمزي مذيع قناة أون تايم سبورت بفيروس كورونا

الصحة: القاهرة والجيزة والقليوبية هي الأعلى إصابة بكورونا.. والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل

تراجع طفيف .. الصحة: 1399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم .. و46 وفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد سيارة بي ام دبليو X5 M معدلة بسعر بنتلى .. صور

علاج منزلي للإمساك .. 8 طرق طبيعية دون أدوية

أكلة جديدة .. طريقة عمل فطائر بالجبن والبقدونس