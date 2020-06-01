مصرع عجوز تدخل لفض مشاجرة بين عاطلين في ميت سلسيل بالدقهلية

لقي عجوز مصرعه على يد عاطل بمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية بعد محاولته فض مشاجرة بين الجاني وصديقه بعد أن اختلفوا فيما بينهم على المخدرات بجوار المقابر.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ الى مأمور مركز شرطة ميت سلسيل بوقوع جريمة قتل بجوار مقابر المدينة .





وبانتقال ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد احمد ثروت رئيس المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل ابراهيم م. س 64 عاما حيث تبين نشوب مشاجره بين عاطل يدعى يدعي ع ا مع اخر بجوار المقابر الملاصقه لأرض المجنى عليه وعندما تدخل لفضح المشاجره فقام االمتهم بضربه بقطعة حديد على رأسه والتى أدت الى وفاه على الفور .





تم تشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة العميد احمد العجوز رئيس وحدة البحث الجنائي بشمال الدقهلية لسرعة ضبط المتهم الهارب وبعمل عدة اكمنة سرية له تم ضبطه خلال اختباءه داخل منزله بعدما فشل فى الهرب .



