AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع عجوز تدخل لفض مشاجرة بين عاطلين في ميت سلسيل بالدقهلية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:06 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
لقي عجوز مصرعه على يد عاطل بمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية بعد محاولته فض مشاجرة بين الجاني وصديقه بعد أن اختلفوا فيما بينهم على المخدرات بجوار المقابر.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ  الى مأمور مركز شرطة ميت سلسيل بوقوع جريمة قتل بجوار مقابر المدينة .

وبانتقال ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد احمد ثروت رئيس المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل ابراهيم م. س 64 عاما حيث تبين نشوب مشاجره بين عاطل يدعى يدعي ع ا مع اخر بجوار المقابر الملاصقه لأرض المجنى عليه وعندما تدخل لفضح المشاجره فقام االمتهم بضربه بقطعة حديد على رأسه والتى أدت الى وفاه على الفور .

تم تشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة العميد احمد العجوز رئيس وحدة البحث الجنائي بشمال الدقهلية  لسرعة  ضبط المتهم الهارب وبعمل عدة اكمنة سرية له  تم ضبطه خلال اختباءه داخل منزله بعدما فشل فى الهرب .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة  وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مباحث ميت سلسيل تضبط 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار

مصرع سقوطه إثر سقوطه من أعلى خلاط بميت سلسيل

كلب يتسبب في مقتل صاحبه بالدقهلية.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

كان في قمة الغضب.. أحمد موسى يكشف كواليس اجتماع رئيس الوزراء مع المحافظين.. فيديو

سادس إصابة بـ البرلمان.. النائب يوسف الشاذلي تظهر عليه أعراض كورونا ويخضع للعزل المنزلي

ريمديسفير.. علاج كورونا نجح مع القرود وينتظره البشر

إصابة أحد موظفي مكتب نتنياهو بفيروس كورونا

الموضوع مريب .. طارق السيد: مصر كلها ترى الزمالك نادي القرن إلا قلة صغيرة.. فيديو

قبل الوصول إلى الذروة .. ماذا قدمت القوات المسلحة في مواجهة فيروس كورونا .. تقرير

AdvertisementS

بعد حملات التطاول الممنهجة .. شيخة من الأسرة الحاكمة بالكويت تعتذر للرئيس السيسي والمصريين

عداد كورونا.. الصحة: 26384 حالة مصابة.. شفاء 6447.. و1005 وفيات

المخزون آمن.. وزيرة الصحة لـ المواطنين: لا تتكالبوا على سحب أدوية المناعة من الصيدليات دون الاحتياج إليها

أستاذ مناعة: هذا الإجراء يحسم الجدل حول الإصابة بكورونا ..فيديو

مصادر لصدى البلد: توقعات بعودة حركة الطيران خلال الأسبوع الأول من يوليو

بكى خوفا على أطفاله.. التفاصيل الكاملة لـ هروب مصاب بفيروس كورونا من مستشفى بالدقهلية

إصابة أحد موظفي مكتب نتنياهو بفيروس كورونا

وفاة فنان هندي شهير بعد إصابته بفيروس كورونا

أول تعليق من شقيقة محمد رمضان بعد القبض على زوجها يوم زفافها

إصابة كريم رمزي مذيع قناة أون تايم سبورت بفيروس كورونا

الصحة: القاهرة والجيزة والقليوبية هي الأعلى إصابة بكورونا.. والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل

تراجع طفيف .. الصحة: 1399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم .. و46 وفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد سيارة بي ام دبليو X5 M معدلة بسعر بنتلى .. صور

علاج منزلي للإمساك .. 8 طرق طبيعية دون أدوية

أكلة جديدة .. طريقة عمل فطائر بالجبن والبقدونس