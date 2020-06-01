مصطفى عادل إسماعيل يكتب: ملكة جمال نفسي

أهدابها مثل السيوف فكلما ۞ طَرَفَتْ بهم روحى تطير وأُقتَلُ
فَدَمُ الحسين على سيوف أُمَيَّة ۞ٍ ودَمِى على أهدابها يَتَنَقَّلُ
لَكِنَّهُ قَتْلٌ أعيش بِجَوِّهِ ۞ طيرًا وديعًا عاشقًا يَتَجَمَّلُ
نظراتها نارٌ هَلَكْتُ بِحَرِّهَا ۞ نَزَلَتْ على قلبى فقلبىَ مِرْجَلُ
خرج الفؤاد سبيكةً من نارها ۞ فالقلب فى نيرانها يَتَشَكَّلُ
نور ابتسامتها طريقٌ قادنى ۞ نحو الجنون مغامرًا أَتَمَثَّلُ
جَسَدٌ يُعَذِّبُنِى بِسَوْطِ جَمَالِهِ ۞ وعذابه من كل خيرٍ أَجْمَلُ
أنفاسها عطرٌ يُشَكِّلُ فكرتى ۞ ويَرُدُّنِى طفلًا بها أَتَأَمَّلُ
كَلِمَاتُهَا وَحْىٌ ظَفِرْتُ بِنُورِهِ ۞ بِرِحَابِهِ قَلْبِى نَبِىٌّ مُرْسَلُ
والشَّعْرُ منها رحلةٌ بحريةٌ ۞ يا ليتنى فيها غريقًا أَدْخُلُ
كَفَّانِ أسكن فى خطوطهما فهل ۞ سأظل أسكن أم تُرَانِى أرحلُ
عينانِ قد راح النساء فداهما ۞ فهما الهوى والسحر والمستقبلُ
أَفْنَيْتُ فى إرضائها لغة الجوى ۞ وخرجت من نفسى لها أَتَبَتَّلُ
وقَطَفْتُ من فَمِهَا غِنَاءًا مُسْكِرا ً ۞ حتى أتيت حذاءها أتغزَّلُ
وجَعَلْتُ شريانى لها بيتًا على ۞ جِيدِ السماء مُشَيَّدًَا لا ينزلُ
ووَقَفْتُ مشتعلا أُضِىءُ حياتها ۞ وبناتُ عينى فى الظلام تُوَلْوِلُ
بالله أعطينى الحياة سَأَلْتُهَا ۞ لَكِنَّنِى أَبْقَى طويلا أَسْأَلُ