مصطفى عادل إسماعيل يكتب: ملكة جمال نفسي

أهدابها مثل السيوف فكلما ۞ طَرَفَتْ بهم روحى تطير وأُقتَلُ









فَدَمُ الحسين على سيوف أُمَيَّة ۞ٍ ودَمِى على أهدابها يَتَنَقَّلُ









لَكِنَّهُ قَتْلٌ أعيش بِجَوِّهِ ۞ طيرًا وديعًا عاشقًا يَتَجَمَّلُ









نظراتها نارٌ هَلَكْتُ بِحَرِّهَا ۞ نَزَلَتْ على قلبى فقلبىَ مِرْجَلُ









خرج الفؤاد سبيكةً من نارها ۞ فالقلب فى نيرانها يَتَشَكَّلُ









نور ابتسامتها طريقٌ قادنى ۞ نحو الجنون مغامرًا أَتَمَثَّلُ









جَسَدٌ يُعَذِّبُنِى بِسَوْطِ جَمَالِهِ ۞ وعذابه من كل خيرٍ أَجْمَلُ









أنفاسها عطرٌ يُشَكِّلُ فكرتى ۞ ويَرُدُّنِى طفلًا بها أَتَأَمَّلُ









كَلِمَاتُهَا وَحْىٌ ظَفِرْتُ بِنُورِهِ ۞ بِرِحَابِهِ قَلْبِى نَبِىٌّ مُرْسَلُ









والشَّعْرُ منها رحلةٌ بحريةٌ ۞ يا ليتنى فيها غريقًا أَدْخُلُ









كَفَّانِ أسكن فى خطوطهما فهل ۞ سأظل أسكن أم تُرَانِى أرحلُ









عينانِ قد راح النساء فداهما ۞ فهما الهوى والسحر والمستقبلُ









أَفْنَيْتُ فى إرضائها لغة الجوى ۞ وخرجت من نفسى لها أَتَبَتَّلُ









وقَطَفْتُ من فَمِهَا غِنَاءًا مُسْكِرا ً ۞ حتى أتيت حذاءها أتغزَّلُ









وجَعَلْتُ شريانى لها بيتًا على ۞ جِيدِ السماء مُشَيَّدًَا لا ينزلُ









ووَقَفْتُ مشتعلا أُضِىءُ حياتها ۞ وبناتُ عينى فى الظلام تُوَلْوِلُ









بالله أعطينى الحياة سَأَلْتُهَا ۞ لَكِنَّنِى أَبْقَى طويلا أَسْأَلُ







