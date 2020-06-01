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مصطفى عادل إسماعيل يكتب: ملكة جمال نفسي

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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أهدابها مثل السيوف فكلما   ۞   طَرَفَتْ بهم روحى تطير وأُقتَلُ


فَدَمُ الحسين على سيوف أُمَيَّة   ۞ٍ    ودَمِى على أهدابها يَتَنَقَّلُ


لَكِنَّهُ قَتْلٌ أعيش بِجَوِّهِ       ۞     طيرًا وديعًا عاشقًا يَتَجَمَّلُ


نظراتها نارٌ هَلَكْتُ بِحَرِّهَا      ۞      نَزَلَتْ على قلبى فقلبىَ مِرْجَلُ


خرج الفؤاد سبيكةً من نارها    ۞     فالقلب فى نيرانها يَتَشَكَّلُ


نور ابتسامتها طريقٌ قادنى       ۞      نحو الجنون مغامرًا أَتَمَثَّلُ


جَسَدٌ يُعَذِّبُنِى بِسَوْطِ جَمَالِهِ         ۞      وعذابه من كل خيرٍ أَجْمَلُ


أنفاسها عطرٌ يُشَكِّلُ فكرتى        ۞     ويَرُدُّنِى طفلًا بها أَتَأَمَّلُ


كَلِمَاتُهَا وَحْىٌ ظَفِرْتُ بِنُورِهِ        ۞       بِرِحَابِهِ قَلْبِى نَبِىٌّ مُرْسَلُ


والشَّعْرُ منها رحلةٌ بحريةٌ         ۞       يا ليتنى فيها غريقًا أَدْخُلُ


كَفَّانِ أسكن فى خطوطهما فهل    ۞    سأظل أسكن أم تُرَانِى أرحلُ


عينانِ قد راح النساء فداهما       ۞      فهما الهوى والسحر والمستقبلُ


أَفْنَيْتُ فى إرضائها لغة الجوى    ۞     وخرجت من نفسى لها أَتَبَتَّلُ


وقَطَفْتُ من فَمِهَا غِنَاءًا مُسْكِرا ً  ۞     حتى أتيت حذاءها أتغزَّلُ


وجَعَلْتُ شريانى لها بيتًا على     ۞     جِيدِ السماء مُشَيَّدًَا لا ينزلُ


ووَقَفْتُ مشتعلا أُضِىءُ حياتها   ۞    وبناتُ عينى فى الظلام تُوَلْوِلُ


بالله أعطينى الحياة سَأَلْتُهَا     ۞      لَكِنَّنِى أَبْقَى طويلا أَسْأَلُ


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