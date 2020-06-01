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محافظات

محافظ الغربية يترأس اجتماع لجنة الأزمات لمجابهة كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:10 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
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احمد علي
انطلقت منذ قليل أعمال لجنة الأزمات بمحافظة الغربية ، التي تم تشكيلها لمجابهة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة.

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وقال محافظ الغربية ، أنه من المقرر ان يناقش الاجتماع عمليات توعية المواطنين، ووضع ضوابط لنظام العمل بكافة الجهات الحكومية والخاصة، ومتابعة الاجراءات الصحية بالمحافظة ، ومتابعة التزام وسائل النقل بالقرارات الاحترازية، وغيرها من الموضوعات.

يشارك في الاجتماع الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ، واللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية ، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بوسط الدلتا، ومدير إدارة الامن الوطني بالغربية، واللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة الغربية، ومدير إدارة المرور بالغربية ، ومدير شرطة المرافق، ووكلاء وزارت الصحة والشباب والتربية والتعليم والتموين والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة.
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