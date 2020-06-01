محافظ الغربية يترأس اجتماع لجنة الأزمات لمجابهة كورونا

انطلقت منذ قليل أعمال لجنة الأزمات بمحافظة الغربية ، التي تم تشكيلها لمجابهة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة.





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وقال محافظ الغربية ، أنه من المقرر ان يناقش الاجتماع عمليات توعية المواطنين، ووضع ضوابط لنظام العمل بكافة الجهات الحكومية والخاصة، ومتابعة الاجراءات الصحية بالمحافظة ، ومتابعة التزام وسائل النقل بالقرارات الاحترازية، وغيرها من الموضوعات.



