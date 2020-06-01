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محافظات

عواصف ترابية تضرب مركز الفرافرة والمناطق النائية في الوادي الجديد

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:11 م
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
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منصور ابوالعلمين
تعرض مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد وعدد من المناطق النائية في الجهة الغربية مساء اليوم الإثنين لعواصف ترابية شديدة أدت إلى حجب الرؤية على الطرق السريعة.

ورفعت محافظة الوادي الجديد حالة الاستعداد بجميع المديريات والوحدات المحلية والمرافق والخدمات ومصلحة الري ومرفق الإسعاف.
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وقرر محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط تفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة كما رفعت المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف وإدارة المرور حالة الاستعداد تحسبًا لوقوع أي حوادث مرورية أو سقوط أشجار جراء الرياح التي تشهدها المحافظة.

من جانب آخر نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد حملات تفتيش على الأسواق والمحلات التجارية بمدينة الخارجة.

أكد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، المهندس صلاح السيد، في بيان صحفي له، اليوم الاثنين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 4 محاضر مخالفة بيع سجائر زيادة عن السعر المقرر وامتناع بيعها للمواطنين.

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