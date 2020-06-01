AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عضو جمعية الحساسية والمناعة: الاختلاط في رمضان والعيد وراء زيادة عدد الإصابات ..فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:23 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن زيارات المواطنين لبعضهم زادت خاصةً قبل شهر رمضان بأيام قليلة وحتى العيد، مؤكدًا أن ذلك تسبب في زيادة أعداد المصابين بـ فيروس كورونا.

وأضاف "بدران"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أن فترة الحضانة الخاصة بالفيروس من يومين إلى أسبوعين لكن سلوكيات المواطنين الخاطئة في رمضان بدأت تظهر نتائجها الآن. 

اقرأ أيضا 

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه من الممكن الاتجاه نحو تقليل أعداد الإصابات المسجلة يوميًا، مؤكدا أنه يجب أن نؤمن أن طرق الوقاية سهلة فاستخدام الكمامات لكافة المواطنين سيقلل من الإصابة بنسبة قد تصل إلى 90%.

وأشار إلى أن التباعد الاجتماعي يجب أن يتبع حتى داخل المنازل، مؤكدا أن 25% من المصابين بالفيروس لم تظهر عليهم الأعراض، وقد يكونون سببا لنقل الفيروس إلى أقاربهم.

وطالب عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بتنظيف اليدين باستمرار وبطرق صحيحة، مع ضرورة عدم ارتداء المشغولات الذهبية والساعات؛ لأنها قد تكون حاملة للفيروس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لماذا تستغيث أمريكا بالأطباء المصريين بعد أزمة كورونا؟.. تفاصيل

رد حاسم.. هل ينتقل كورونا من حيوان منزلي إلى الإنسان والعكس؟

طبيب: الزحام الشديد داخل الأسواق قبل رمضان سبب ارتفاع عدد المصابين بكورونا

مجدي بدران يكشف حقيقة "عقار ريمديسيفير " فى علاج كورونا

ريمديسيفير والبلازما.. هل يمنحان البشرية الأمل فى علاج كورونا.. فيديو

شهر مايو.. أسباب ارتفاع أعداد المصابين بـ كورونا في مصر

ترشيحاتنا

الموضوع مريب .. طارق السيد: مصر كلها ترى الزمالك نادي القرن إلا قلة صغيرة.. فيديو

بعد حملات التطاول الممنهجة .. شيخة من الأسرة الحاكمة بالكويت تعتذر للرئيس السيسي والمصريين

الكاف يحدد الموعد المبدئي لعودة دوري أبطال أفريقيا

أول تعليق من شقيقة محمد رمضان بعد القبض على زوجها يوم زفافها

مقترح برلماني بإجراء امتحانات الثانوية العامة في الملاعب والصالات المفتوحة

قبل الوصول إلى الذروة .. ماذا قدمت القوات المسلحة في مواجهة فيروس كورونا .. تقرير

AdvertisementS

بعد حملات التطاول الممنهجة .. شيخة من الأسرة الحاكمة بالكويت تعتذر للرئيس السيسي والمصريين

عداد كورونا.. الصحة: 26384 حالة مصابة.. شفاء 6447.. و1005 وفيات

المخزون آمن.. وزيرة الصحة لـ المواطنين: لا تتكالبوا على سحب أدوية المناعة من الصيدليات دون الاحتياج إليها

أستاذ مناعة: هذا الإجراء يحسم الجدل حول الإصابة بكورونا ..فيديو

مصادر لصدى البلد: توقعات بعودة حركة الطيران خلال الأسبوع الأول من يوليو

بكى خوفا على أطفاله.. التفاصيل الكاملة لـ هروب مصاب بفيروس كورونا من مستشفى بالدقهلية

إصابة أحد موظفي مكتب نتنياهو بفيروس كورونا

وفاة فنان هندي شهير بعد إصابته بفيروس كورونا

أول تعليق من شقيقة محمد رمضان بعد القبض على زوجها يوم زفافها

إصابة كريم رمزي مذيع قناة أون تايم سبورت بفيروس كورونا

الصحة: القاهرة والجيزة والقليوبية هي الأعلى إصابة بكورونا.. والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل

تراجع طفيف .. الصحة: 1399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم .. و46 وفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد سيارة بي ام دبليو X5 M معدلة بسعر بنتلى .. صور

علاج منزلي للإمساك .. 8 طرق طبيعية دون أدوية

أكلة جديدة .. طريقة عمل فطائر بالجبن والبقدونس