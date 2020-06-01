عضو جمعية الحساسية والمناعة: الاختلاط في رمضان والعيد وراء زيادة عدد الإصابات ..فيديو





وأضاف "بدران"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أن فترة الحضانة الخاصة بالفيروس من يومين إلى أسبوعين لكن سلوكيات المواطنين الخاطئة في رمضان بدأت تظهر نتائجها الآن.





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وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه من الممكن الاتجاه نحو تقليل أعداد الإصابات المسجلة يوميًا، مؤكدا أنه يجب أن نؤمن أن طرق الوقاية سهلة فاستخدام الكمامات لكافة المواطنين سيقلل من الإصابة بنسبة قد تصل إلى 90%.





وأشار إلى أن التباعد الاجتماعي يجب أن يتبع حتى داخل المنازل، مؤكدا أن 25% من المصابين بالفيروس لم تظهر عليهم الأعراض، وقد يكونون سببا لنقل الفيروس إلى أقاربهم.





وطالب عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بتنظيف اليدين باستمرار وبطرق صحيحة، مع ضرورة عدم ارتداء المشغولات الذهبية والساعات؛ لأنها قد تكون حاملة للفيروس.



