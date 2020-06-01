استشاري جراحة: إنشاء أول مستشفى إلكتروني لعلاج مصابي كورونا ..فيديو

قال الدكتور محمد توفيق، استشارى الجراحة العامة بجامعة حلوان، مؤسس فكرة مستشفى "أهالينا"، إن فكرة تنفيذ أول مستشفى إلكتروني كانت بهدف متابعة مرضى فيروس كورونا من الحالات الطفيفة والمتوسطة، والتى قررت الوزارة وفقًا للبروتوكولات علاجهم فى العزل المنزلى، لافتًا إلى أن المستشفى توفر دعما نفسيا وطبيا للمرضى أثناء العزل المنزلي.





وأضاف استشارى الجراحة العامة بجامعة حلوان، أثناء لقاء عبر سكايب ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دى إم سي"، أنه يتم تقديم الاستشارات عن بُعد عبر التواصل مع المرضى بصورة خاصة، وبدون وضع بروتوكولات أو افتراض أدوية غير لازمة فى التعامل مع مريض فيروس كورونا.





وحذر من انتشار المعلومات المغلوطة وبروتوكولات العلاج بـ فيروس كورونا على مواقع التواصل الاجتماعى، مضيفًا أن الوضع خاطئ، وكان يجب التدخل الطبى لمساعدة الأهالى فى منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا وتوفير المشورة الطبية لهم فى منازلهم.





وقال إنه يتم التواصل مع المريض يوميًا عبر الواتس آب لمنع تدهور حالة المريض في فترة العزل المنزلى، مضيفًا أنه يتم التواصل من خلال رسائل المواطنين عبر الصفحة.





وفى السياق ذاته، أكد الدكتور محمد توفيق، استشارى الجراحة، أنه يتم عرض فحوصات المريض على عدد من الاستشاريين المتطوعين لبحث الحالة الصحية ومتابعته صحيًا، موضحًا أن المستشفى الإلكترونية بدأت بـ 15 طبيبا في أول أيام عيد الفطر المبارك.



