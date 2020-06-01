بسبب كورونا .. تعليق غير متوقع من احمد العوضى





وقال العوضى : "انا بدخل الفيسبوك بيجيلي احساس ان ٢٥ مليون من ال ١٠٠ مليون عندهم كورونا .. انزل الشارع اشوف ان الكورونا لسه مدخلتش عندنا اصلا ... طيب اصدق هنا ولا الشارع".





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وتلقى العوضى عديد من التعليقات التى تفيد بضرورة توخى الحظر و الاتزام بكل الاجراءات الاحترازية.





وكان العوضى تالق فى مسلسل الاختيار من خلال شخصية هشام عشماوى الارهابى الذى انضم الى الجماعات التكفيرية.





وقد استطاع العوضى ان يحقق نجاحا كبيرا من خلال الدور الذى قدمه فى العمل والذى ابرز من خلاله قدارته الفنية الهائلة.