الاتحاد العام للسياحة: عودة السياحة الداخلية رسالة طمأنينة للعالم..فيديو

قال المتحدث باسم الاتحاد العام للسياحة، أيمن عبد اللطيف، إن قرار السماح للفنادق المعتمدة صحيًا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية قرارا متنسف لشركات السياحة المصرية ويعطيها طاقة نور لبداية عمل لشغل جديد وقوى، لأن الشركات السياحة توقفت عن العمل لمدة 3 أشهر كاملة.





وأضاف ايمن عبد اللطيف، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " مال وأعمال" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن عودة السياحة الداخلية رسالة طمأنينة للعالم، وتمثل قدر كبير من الاقتصاد، مشيرًا إلى أن عودة السياحة الداخلية مرة أخرى غير متوقف الآن عن الربح أو الخسارة.





وتابع أن مصر الآن فى مرحلة البدايات وأن 50% من عمل طاقة الفنادق يحتم عن الجميع التنازل عن المكاسب فى سبيل عودة قاطرة السياحة مرة أخرى.





وأكد أن السياحة الداخلية الآن ارتفعت بنسبة 50%، مضيفًا أن تطبيق الاستراطات سيعيد السياحة مرة اخرى بقوة وحزم.





وأوضح أن الفنادق اتخذت أقصى اجراءات الوقائية بناءًا على تعليمات وزارتى السياحة والصحة، مشيرًا إلى أن الفنادق على قدر كبير من الجودة وىمنة تمامًا من فيروس كورونا.