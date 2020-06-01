الشوط الأول .. لايبزيج يتقدم على كولن 2-1 في الدوري الألماني ..فيديو





افتتح جون كوردوربا التسجيل لكولن في الدقيقة السابعة، قبل أن يعادل التشيكي باتريك شيك، النتيجة للايبزيج، في الدقيقة 20 .





وفي الدقيقة 38، سجل كريستوفر نكونكو الهدف الثاني للضيوف، بعد تمريرة رائعة من زميله كونراد لايمر، لينتهي الشوط الأول بتقدم لايبزيج بهدفين مقابل هدف.





ويحتل نادي لايبزيج المركز الخامس، برصيد 55 نقطة، بينما يحتل نادي كولن المركز الحادي عشر، برصيد 34 نقطة.





و من المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الثلاثين من البوندسليجا يوم الأربعاء القادم.