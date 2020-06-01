البطوطي يكشف عن السبب الحقيقي وراء قيام الفنادق بإلغاء عدد من الحجز .. فيديو

أكد وليد البطوطي مستشا ر وزير السياحة الأسبق أنه سيكون هناك فنادق قامت بألغاء عدد من الحجز مؤكدا أن الإلغاء قد جاء بسبب تجاوز الطاقة الإستيعابية للفنادق .





وأضاف البطوطي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن أزمة كورونا حدثت في العالم كله مشيرا إلى أنه كان هناك مراعاه للتباعد الإجتماعي على الرغم من وجود هناك زيارة للمتنزهات في عدد من الشواطئ حول العالم.





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وتابع مستشار وزير السياحة الأسبق أن الفنادق وفقا لبروتوكول وزارة الصحة يوجد طبيب متخصص ويتم الكشف الدوري إذا كان هناك اشتباه في حالات مصابة ويتم عزلها.





وأشار وليد البطوطي إلى أن هناك شروطا متبعة للفنادق والزيارات ويجب اتباعها سواء بمنع التواجد في منطقة الشواطئ أو المطاعم يجب أن يتم تطبيقها وذلك حرصا على سلامة النزلاء ومنع الإصابة في صفوف النزلاء.





وقال مستشار وزير السياحة الأسبقإأنه يجب التوجه نحو نشر اخبار ايجابية مؤكدا أن نشر الأخبار الإيجابية يساعد على تحسين صورة مصر خلال تلك الفترة الصعبة لأن السياحة تدير العملة الصعبة التي تساعد على وجود المستلزمات الطبية للعلاج.



