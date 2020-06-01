عبر تطبيق "زووم".. الكنيسة تنظم تدريب "هوية صحية لأبنائنا"

اقرأ أيضا ..



وصلى قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم قداس عيد دخول

والعائلة المقدسة أرض مصر بكنيسة السيدة العذراء بالمعادي، وهي إحدى محطات زيارة العائلة المقدسة لمصر حيث تقع الكنيسة على النيل.