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أخبار البلد

عبر تطبيق "زووم".. الكنيسة تنظم تدريب "هوية صحية لأبنائنا"

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:39 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
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سامح سلام
تنظم اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تدريبًا لكهنة وخدام كنائس إيبارشيات وقطاعات القاهرة الكبرى الرعوية، بعنوان "هوية صحية لأبنائنا".

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم االكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن التدريب يتناول عددًا من الموضوعات التي تساعد المتدربين من خدام الطفولة والمراهقة والأسرة ومسؤولي بيوت الضيافة ومقدمي الرعاية، في مساعدة مخدوميهم للحفاظ على الهوية الجنسية السليمة والوقاية من المثلية الجنسية، من خلال سبعة لقاءات على تطبيق "زووم" أيام ٧، و٨، و٩، و١٤، و١٥، و١٦ من يونيو الجاري.

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وأضاف القس بولس حليم أن اللجنة حددت طريقة الحجز وتسجيل البيانات من خلال الرابط: https://forms.gle/3p45f2BgtT5rfqTFA ، كما حددت يوم الجمعة ٥ يونيو كآخر موعد للحجز، وللاستعلام يمكن للمهتمين التواصل التليفوني أو عن طريق "واتساب" على الرقم: 01205172552 .

وصلى قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم قداس عيد دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة أرض مصر  بكنيسة السيدة العذراء بالمعادي، وهي إحدى محطات زيارة العائلة المقدسة لمصر حيث تقع الكنيسة على النيل.

وأقيم القداس على مذبح تم إعداده خصيصًا يطل على النيل مباشرةً بجوار السلم الحجري الذي نزلت منه العائلة المقدسة إلى مياه النيل، وعقب صلاة القداس، قام البابا تواضروس الثاني بإلقاء المياه المقدسة في مياه النيل، حيث تطل كنيسة السيدة العذراء بالمعادى على النيل مباشرة.

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