محمد فؤاد: وزني زاد بسبب العزل المنزلي..كورونا لاتقف أمامه العضلات

قال الفنان محمد فؤاد، إنه يطبق العزل المنزلي وهو الأمر الذى أدى إلى زيادة وزنه بشكل كبير.





وتابع فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة الحدث اليوم،:"فيروس كورونا مش بتقف قدامه عضلات او فورمه انا صحيح زدت فى الوزن ولكن مش هخس الفيروس خلي الناس مسجونة فى بيوتها".





ونوه إلى أنه ملتزم بالعزل المنزلي وأن الدولة فى اختبار كبير وعلى الجميع أن يساعد الدولة للخروج من المحنة الحالية.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى اليوم.



