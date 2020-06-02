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تعليم

عميدة حاسبات القاهرة: أرسلنا الجداول المبدئية لامتحانات الفرق النهائية للجامعة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:02 ص
الدكتورة إيمان ثروت
الدكتورة إيمان ثروت
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عبد الله علي

قالت الدكتورة إيمان ثروت عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، إن الكلية انتهت بالفعل من إعداد جدول مبدئي لامتحانات الفرق النهائية ولكنه بدون تواريخ، وأرسلته إلى الجامعة، موضحة أن الجامعة لم تحدد بعد تاريخ بدء الامتحانات. 


وأَضافت "ثروت"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الجدول الذي وضعته الكلية يراعي أعداد الطلاب والمسافات مترين بين الطالب وزميله، لافتة إلى أن الامتحانات ستكون على فترتين صباحا ومساء، وخلال أسبوعين.



وأِشارت عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إلى أن المواد الدراسية للطلاب في الفرقة النهائية 5 مواد، موضحة أن الطالب الذي ليس لديه مواد تخلف يمتحن ثلاث مواد فقط في الأسبوع الأول ومادتين في الأسبوع الثاني.
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