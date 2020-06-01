AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رعاية كاملة لكل المرضى.. الصحة: 50% من إصابات فيروس كورونا في آخر أسبوعين داخل القاهرة.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:44 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
آيات أحمد
قالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إن أعداد الإصابات  بفيروس كورونا اقل من أمس، مؤكدة أن الاحتقان بفيروس كورونا داخل القاهرة بدأ يقل قليلًا وتم فتح الكثير  من المستشفيات.


وأضافت وزيرة الصحة، فى لقاء خاص بفضائية " اكسترا نيوز"، أنه تم انضمام 320 مستشفى للخدمة فى الاسبوع الماضى وأصبحنا 376 مستشفى فى خدمة مصابى فيروس كورونا، مشيرة إلى أن 50% من إصابات فيروس كروونا فى الاسبوعين الماضيين كانت داخل محافظة القاهرة.

وتابعت ان ثلث اصابات مصر كلها فى محافظة القاهرة ومازالت من أعلى نسب الإصابات، مؤكدة أنه يتم توفير الرعايا لكافة المرضى بشكل منتظم.

وأكدت أنه سيتم التوسع فى عدد الرعايات الحرجة لكى يتم استيعاب أكبر عدد من المرضى،مضيفة أن مستشفى الساحل التعليمى تحتوى على 500 سرير ويتم التخطيط للتوسع.

وأوضحت أن بروتوكول علاج فيروس كورونا غير موحد ولكن يتم تحديده وفقًا للتحاليل والأشعة المقطعية، مؤكدة أنه يتم صرف العلاج فورًا لكل من تظهر عليه الاعراض الاكلينيكية لفيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلال 24 ساعة.. وفاة أول حالتين و182 إصابة جديدة بـ كورونا في روسيا

رغم عدم معاناة والديها من المرض.. إصابة رضيعة عمرها أقل من عام بـ كورونا

نقابة العلوم الصحية تشكر السيسي على التدخل لإنقاذ العاملين والمرضى بمعهد الأورام

عودة فتح أبواب معهد الأورام واستقبال المرضى.. اليوم

قبل استقبالها لمصابي كورونا.. الجيش الأبيض بمستشفى العزل يبعثون رسائل طمأنينة لأهالي أسيوط

انتصار جديد على كورونا.. خروج 7 حالات من مستشفى أسوان التخصصى للعزل

ترشيحاتنا

مصادر لصدى البلد: توقعات بعودة حركة الطيران خلال الأسبوع الأول من يوليو

الصحة العالمية: لا يوجد دليل على تراجع قوة كورونا.. والتبغ يزيد فرص الإصابة بالفيروس

وصول 409 مصريين من العالقين في السعودية إلى القاهرة

كفارة الإجهاض.. على جمعة يوضح قبل نفخ الروح في الجنين أو بعده

ضبط أسلحة بيضاء مع راكب وصل على رحلات العالقين إلى مطار مرسى علم

صفقات تبادلية .. الزمالك في حيرة من إغراءات عروض بيراميدز

AdvertisementS

بعد حملات التطاول الممنهجة .. شيخة من الأسرة الحاكمة بالكويت تعتذر للرئيس السيسي والمصريين

إصابة دينا حويدق مذيعة CBC بفيروس كورونا

عداد كورونا.. الصحة: 26384 حالة مصابة.. شفاء 6447.. و1005 وفيات

مجلس الوزراء يحدد ضوابط الإعلان عن موعد فتح المحال والمساجد أمام المصلين

مرتضى منصور يتمنى الشفاء لـ حفيد محمود الخطيب.. شاهد

المخزون آمن.. وزيرة الصحة لـ المواطنين: لا تتكالبوا على سحب أدوية المناعة من الصيدليات دون الاحتياج إليها

مصادر لصدى البلد: توقعات بعودة حركة الطيران خلال الأسبوع الأول من يوليو

بكى خوفا على أطفاله.. التفاصيل الكاملة لـ هروب مصاب بفيروس كورونا من مستشفى بالدقهلية

وفاة فنان هندي شهير بعد إصابته بفيروس كورونا

أستاذ مناعة: هذا الإجراء يحسم الجدل حول الإصابة بكورونا ..فيديو

الصحة: القاهرة والجيزة والقليوبية هي الأعلى إصابة بكورونا.. والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل

إصابة أحد موظفي مكتب نتنياهو بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب .. دينا الشربينى تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

خطوبة ابنة الشاعر بهاء الدين محمد على رجل أعمال .. صور

بعد القبض على زوجها وتغريمه.. صورة جديدة من حفل زفاف شقيقة محمد رمضان.. شاهد