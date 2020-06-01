رعاية كاملة لكل المرضى.. الصحة: 50% من إصابات فيروس كورونا في آخر أسبوعين داخل القاهرة.. فيديو

قالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا اقل من أمس، مؤكدة أن الاحتقان بفيروس كورونا داخل القاهرة بدأ يقل قليلًا وتم فتح الكثير من المستشفيات.









وأضافت وزيرة الصحة، فى لقاء خاص بفضائية " اكسترا نيوز"، أنه تم انضمام 320 مستشفى للخدمة فى الاسبوع الماضى وأصبحنا 376 مستشفى فى خدمة مصابى فيروس كورونا ، مشيرة إلى أن 50% من إصابات فيروس كروونا فى الاسبوعين الماضيين كانت داخل محافظة القاهرة.





وتابعت ان ثلث اصابات مصر كلها فى محافظة القاهرة ومازالت من أعلى نسب الإصابات، مؤكدة أنه يتم توفير الرعايا لكافة المرضى بشكل منتظم.





وأكدت أنه سيتم التوسع فى عدد الرعايات الحرجة لكى يتم استيعاب أكبر عدد من المرضى،مضيفة أن مستشفى الساحل التعليمى تحتوى على 500 سرير ويتم التخطيط للتوسع.



