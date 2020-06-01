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فن

خطوبة ابنة الشاعر بهاء الدين محمد على رجل أعمال .. صور

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:57 م
بهاء الدين محمد مع
بهاء الدين محمد مع العروسين
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أحمد إبراهيم
احتفل الشاعر بهاء الدين محمد بخطوبة ابنته شهد على رجل الاعمال المهندس عمرو وليد اليوم.

واقتصر حفل الخطوبة على بعض المقربين واهل العروسين والشاعر بهاء الدين محمد

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وأثار بهاء الدين محمد حالة من الجدل الواسع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد أن سخر من فيروس كورونا من خلال أغنية عمرو دياب وتحديدا أغنية "ضحكت".  

وقام بها الدين محمد بتغيير كلمات الأغنية حيث قال : "كَحيت ؟ يعنى شايلة وباء وخلاص دي كورونا بكل غباء، ياللا ياقلبي ضمها ياللا حُضنك حَجر وأحلا دواء"، مع الاعتذار لأغنية "ضحكت". 

وتأتي هذه الأغنية التي كتب كلماتها وصدرت ضمن ألبوم "الليلادي" عام 2007. 

وتلقى بهاء الدين محمد عديد من التعليقات الإيجابية والسلبية من جانب متابعيها بسبب هذا الأمر حيث رأى البعض أن هذه السخرية ليست في محلها في الوقت الذي يصاب فيه مواطنين بمرض مميت. والبعض الآخر رأى أن يمكن أن تقدم أغنية جديدة لمواجهة كورونا.


خطوبة ابنة الشاعر بهاء الدين محمد على رجل أعمال .. صور
خطوبة ابنة الشاعر بهاء الدين محمد على رجل أعمال .. صور
خطوبة ابنة الشاعر بهاء الدين محمد على رجل أعمال .. صور
خطوبة ابنة الشاعر بهاء الدين محمد على رجل أعمال .. صور
خطوبة ابنة الشاعر بهاء الدين محمد على رجل أعمال .. صور
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