خطوبة ابنة الشاعر بهاء الدين محمد على رجل أعمال .. صور

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وأثار بهاء الدين محمد حالة من الجدل الواسع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد أن سخر من فيروس كورونا من خلال أغنية عمرو دياب وتحديدا أغنية "ضحكت".





وقام بها الدين محمد بتغيير كلمات الأغنية حيث قال : "كَحيت ؟ يعنى شايلة وباء وخلاص دي كورونا بكل غباء، ياللا ياقلبي ضمها ياللا حُضنك حَجر وأحلا دواء"، مع الاعتذار لأغنية "ضحكت".





وتأتي هذه الأغنية التي كتب كلماتها وصدرت ضمن ألبوم "الليلادي" عام 2007.



