للتغلب على الابتلاء.. أستاذ الطب النفسي يكشف عن 5 أمور.. فيديو

كشف الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر ، عن أمور لو فعلها الشخص يستطيع التغلب على الابتلاءات في حياته.









وقال المهدي، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر 2"، إ ن هناك دراسة أجريت على الآلاف من البشر تعرضوا لابتلاءات في حياتهم لمعرفة خصائص من يقدر على مقاومة الابتلاء.

















وأضاف المهدي، أن الدراسة خلصت إلى الأشخاص الذين يمتلكون كمية كبيرة من الأمل والتفاؤل لا ينكسرون امام الابتلاءات وأن أشد الأوبئة مصيرها إلى الزوال وأن غدا أحسن من اليوم.









وأشار إلى أن الدراسة خلصت كذلك إلى أن العبرة من الأنبياء والمرسلين والصالحين هم أكثر الناس تعرضا للابتلاء وأبرزهم النبي الكريم محمد.









وأكد أن اللياقة البدنية والمحافظة على الصحة الجسدية تساعد في مقاومة الابتلاء وعدم الانكسار أمامه ويطلق على هؤلاء "حلال العقد وليس حمال الهموم".









وذكر أن الدعم الاجتماعي مهم جدا لمقاومة الابتلاء فمساندة الأهل والأصدقاء ضرورة للشخص المبتلى لعدم الانكسار في هذه المحنة.









وأكد أن الروحانيات لها دور كبير في تجاوز الأزمات وأبرزها أداء العبادة من الصلاة والذكر، منوها بأنه للأسف بعض الناس يقللون من هذه الصورة لأنهم لا يعرفون قيمتها ولكن التقرب إلى الله فيه النجاة دائما.