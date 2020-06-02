AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

استكمال محاكمة 555 متهما في قضية ولاية سيناء 4

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:59 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد مهدي
تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، الثلاثاء، محاكمة المتهمين بالقضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء. 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية. 

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددًا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها. 

وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفن العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العسكرية تستكمل محاكمة 555 متهما في قضية ولاية سيناء 4

المحاكم اليوم.. العسكرية فى طرة تستكمل نظر قضية ولاية سيناء

استكمال محاكمة 555 متهمًا في قضية ولاية سيناء 4

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء يحدد ضوابط الإعلان عن موعد فتح المحال والمساجد أمام المصلين

إصابة 7 إعلاميين بكورونا خلال 48 ساعة.. 3 منهم في قنوات الـ cbc

بأسعار خيالية .. ماركة وسعر ساعة وفستان ياسمين صبري

أنا أكتر واحدة لبست فساتين فرح.. مي حلمي تسخر من زفافها

ترامب يلتقط صورة بالكتاب المقدس أمام كنيسة سانت جون.. فيديو

في تحدٍّ واضح للمتظاهرين.. ترامب يقوم بجولة سيرا على الأقدام أمام البيت الأبيض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتقوية المناعة.. أطعمة تعوض نقص عنصر الزنك من الجسم

مين أحلى.. ريم البارودي وزينة تتألقان في أحدث ظهور

خلال بث مباشر.. فورد تعلن موعد الكشف عن السيارة F-150 موديل 2021.. صور