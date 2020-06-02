اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة 12 متهما في فض اعتصام النهضة

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة معتز خفاجى، اليوم الثلاثاء، إعادة إجراءات محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".





كانت المحكمة قضت فى وقت سابق بالسجن المؤبد والمشدد للمتهمين غيابيا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابي.





وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.



