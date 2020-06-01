أحمد موسى يعلن انتهاء الحجر في الفنادق للعائدين من الخارج.. فيديو

أعلن الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة اتخذت قرارا جديدا بشأن العائدين من الخارج، مؤكدًا أن الحجر في الفنادق انتهى للعائدين.

وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه التلفزيوني «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الإثنين، أن الشخص السليم سيذهب إلى بيته مباشرة بعد عمل مسح طبي له من فيروس كورونا المستجد.





وأشار أحمد موسى إلى أن "أي رحلة قادمة من الغد سيتم الكشف عليهم ومن ليس لديه أي اصابة سيخضع للحجر المنزلي".

وقال أحمد موسى، "لو حد مصاب يتبع الإجراءات التي تطبقها الدولة، ومفيش حجر في الفنادق، ومفيش عزل لمدة أيام كما كان متبع لكل العائدين سواء مصاب أو غير مصاب".