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حوادث

حبس عاطل روّج لكمية من الحشيش في 15 مايو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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إسلام مقلد
أمرت نيابة 15 مايو والتبين الجزئية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بترويج كمية من الحشيش على عملائه بدائرة القسم.


وقررت النيابة إرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها واعداد تقرير مفصل عنها.


كما امرت النيابة بسرعة اجراء التحريات اللازمة حول نشاط المتهم السابق.


وتمكنت مباحث قسم شرطة 15 مايو، برئاسة المقدم أحمد رضوان، من القبض على عاطل قبل ترويج كمية من الحشيش على المتعاطين.


وردت معلومات للنقيب إسلام الدكروري، معاون أول مباحث قسم شرطة 15 مايو، مفادها قيام المدعو شهاب حسني فاروق 21 سنة، عاطل ومقيم عزبة الوالدة دائرة قسم شرطة حلوان، بترويج المخدرات على أبناء المدينة المتعاطين، بدائرة القسم.


وبعمل التحريات تبين صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المذكور، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 250 جراما، وسلاح أبيض ومبلغ مالي، وهاتف محمول.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.

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