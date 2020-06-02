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حوادث

"التأديبية" تبرئ مسئول خاتم الشعار بأسيوط من التلاعب بالأوراق

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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كتب محمد زهير
برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا مسئول خاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط من تهمة مهره بخاتم شعار الجمهورية علي إقرار احدى المعلمات بعدم عملها بأي جهة حكومية، وثبت للمحكمة براءته.


جاء ذلك فى  القضية المتهم فيها 14 محالا من بينهم معلمون وأخصائيون اجتماعيون، وبعض العاملين السابقين بإحدى الوحدات المحلية بأسيوط، لاتهامهم بمخالفة المعلمين للقوانين بتقديمهم إقرارا بعدم جمعهم بين دراستين بالمخالفة للحقيقة، وعدم عملهم بأى مصلحة حكومية، وساعدهم باقى المحالين فى ذلك.   


نسبت النيابة الإدارية للمحال الأول والثانى والثالثة، أنهم خالفوا القواعد المنظمة للعمل خلال عامى 2012 ، 2013 بدائرة عملهم ،بأن حصلوا علي شهادة الدبلومة التربوية عام 2012 / 2013 في عام واحد مخالفين اللائحة الداخلية لمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا ، وقدموا إقرارين علي أنفسهم للجنة بعدم جمعهم بين دراستين ، وعدم عملهم بأي جهة أو مصلحة حكومية بالمخالفة للقانون والتعليمات .
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