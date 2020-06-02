عبر موقع مديرية التعليم.. التقديم لـ رياض الأطفال بالمدارس الحكومية بالسويس 15 يونيو

أعلنت سلمى الشاعر ، وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس، أن التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية الرسمية، سيكون يوم ١٥ يونيو، من خلال موقع إلكترونى تقوم المديرية بتدشينه، وذلك بدلًا من التقديم اليدوي، والذى كان من المقرر ان يبدأ اليوم.





واضافت الشاعر ، فى تصريحات صحفية، أن ذلك القرار جاء نزولًا على رغبة جموع أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبناؤهم بالمدارس الحكومية الرسمية عن طريق الموقع الإلكتروني كما هو الحال بمدارس اللغات الرسمية والمتميزة ، ومراعاةً للعمل بالظروف الإحترازية والتدابير الصحية التي تتبناها الدولة في تلك الفترة الزمنية .



وأكدت الشاعر أن التقديم على الموقع الإلكتروني الجديد سوف يتم الإعلان عنه بالرابط الخاص به خلال أيام علي أن يكون فعالًا للعمل في الخامس عشر من شهر يونيو المقبل بدلًا من التقديم اليدوي والذي كان من المفترض البدء به في الأول من الشهر نفسه ، وبذلك فلن تقبل أي مدرسة ثمة ملفات يتقدم بها ولي أمر إلا بعد ظهور نتيجة الترشيح الإلكتروني .