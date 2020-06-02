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أخبار البلد

مصطفى بكري ينتقد موقف المنظمات الحقوقية من أحداث أمريكا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:05 ص
مصطفي بكري
مصطفي بكري
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ميرنا محمود
نشر الكاتب الصحفي، مصطفى بكرى تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر.

 لماذا لم نسمع صوتا لمنظمات حقوق الإنسان تدين ماجري ومايجري في أمريكا ،أين البرادعي وأين الذين صدعوا رؤوسنا بأحاديثهم عن الإنتهاكات والمطالبة بالمحاسبة ،صمتوا وأصيبوا بالخرسان المبين ، أليست تلك هي الإزدواجيه ؟!

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الجدير بالذكر  تصاعد الاحتجاجات في محيط البيت الأبيض، على خلفية مقتل الأمريكي ذي البشرة السمراء، جورج فلويد.
وأطلقت الشرطة الأمريكية القنابل الغازية المسيلة للدموع في محاولة منها لتفريق المتظاهرين أمام البيت الأبيض.

وفرضت السلطات الأمريكية حظر التجول في مدن أمريكية كبرى لوقف أعمال النهب والشغب والاحتجاجات على عنف الشرطة وذلك لليلة السابعة على التوالي.


هتف المتظاهرون أمام البيت الأبيض منددين بعنف الشرطة الأمريكية ضد المتظاهرين السود، فيما أشعلوا النيران في العديد من المحال التجارية، وحملوا لافتات احتجاجية ضد ترامب.


ودعا قادة محليون المواطنين الى التعبير عن غضبهم إزاء وفاة المواطن ذي البشرة السمراء، فلويد في مينيابولس، بشكل بناء فيما فرض حظر تجول ليلي في عدة مدن بينها واشنطن ولوس أنجلس وهيوستون.
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