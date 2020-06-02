AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خليل والفخراني مساعدان لوزير الأوقاف للتواصل المجتمعي وشئون الامتحانات

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:03 ص
وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارا بتعيين الدكتور حسن السيد حسن خليل مساعدًا للوزير لشئون التنسيق المؤسسي والتواصل المجتمعي والدكتور محمود عبد الخالق عبد الخالق الفخراني مساعدًا للوزير لشئون الامتحانات والتدريب ، وجار إنهاء إجراءات تسلمهما العمل.

وقالت الوزارة إن هذا القرار يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتوسع في جوانب التواصل المجتمعي من جهة وبشئون التدريب والتأهيل من جهة أخرى .

من ناحية أخرى أكدت وزارة الأوقاف أنها لم تدل ولن تدلي بأي معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات ، وأن الأمر برمته سيكون قيد الدراسة والمناقشة في لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء والتي ستجتمع بإذن الله تعالى مطلع الأسبوع المقبل ، وأن الوزارة ستلتزم بما يصدر عن هذه اللجنة برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء . 

وتؤكد الوزارة أنها لا يمثلها إلا البيانات الرسمية التي تنشر على موقعها الرسمي أو موقع مجلس الوزراء الموقر .

وتؤكد وزارة الأوقاف على أهمية تحري الدقة، وعدم الانسياق خلف أي  تكهنات في هذا الشأن ، حيث سيعلن قرار اللجنة في حينه ويتم نشره على الموقع الرسمي للوزارة  ، ولا عبرة بغير ذلك .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجديد الدماء في وزارة العدل.. 10 مساعدين جدد للوزير

العدل تنفي وجود تصريحات صحفية حول اجتماع بين القضاء الأعلى والوزير

بالأسماء.. أوقاف كفر الشيخ ترشح 3 أئمة لإدارة الدعوة الإلكترونية

الأوقاف توضح لـ صدى البلد حقيقة إقامة صلاة الجمعة في المساجد يوم 5 يونيو

الأوقاف: تحديد موعد عودة صلاة الجمع والجماعة متروك للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء

بعد تصريحات وزير الأوقاف.. نواب: فتح المساجد يتطلب إجراءات احترازية مشددة

ترشيحاتنا

رب أسرة يعالج أبناءه وشقيقه ووالدته من فيروس كورونا في المنزل

شادي محمد يرد على حسام عاشور بعد تصريحاته ضد إدارة الأهلي ..فيديو

أستاذ مناعة: هذا الإجراء يحسم الجدل حول الإصابة بكورونا ..فيديو

عداد كورونا.. الصحة: 26384 حالة مصابة.. شفاء 6447.. و1005 وفيات

قبل الوصول إلى الذروة .. ماذا قدمت القوات المسلحة في مواجهة فيروس كورونا .. تقرير

وفاة فنان هندي شهير بعد إصابته بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبشرة خالية من الشوائب.. طريقة تحضير ماسك الترمس المطحون

بـ فستان قصير.. شاهد| إطلالة ابنة الشاعر بهاء الدين محمد فى خطوبتها على رجل أعمال

قصير فوق الركبة.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة