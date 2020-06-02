خليل والفخراني مساعدان لوزير الأوقاف للتواصل المجتمعي وشئون الامتحانات

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارا بتعيين الدكتور حسن السيد حسن خليل مساعدًا للوزير لشئون التنسيق المؤسسي والتواصل المجتمعي والدكتور محمود عبد الخالق عبد الخالق الفخراني مساعدًا للوزير لشئون الامتحانات والتدريب ، وجار إنهاء إجراءات تسلمهما العمل. وقالت الوزارة إن هذا القرار يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتوسع في جوانب التواصل المجتمعي من جهة وبشئون التدريب والتأهيل من جهة
أخرى .
من ناحية أخرى أكدت وزارة الأوقاف أنها لم تدل ولن تدلي بأي معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات ، وأن الأمر برمته سيكون قيد الدراسة والمناقشة في لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء والتي ستجتمع بإذن الله تعالى مطلع الأسبوع المقبل ، وأن الوزارة ستلتزم بما يصدر عن هذه اللجنة برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء .
وتؤكد الوزارة أنها لا يمثلها إلا البيانات الرسمية التي تنشر على موقعها الرسمي أو موقع مجلس الوزراء الموقر .
وتؤكد وزارة الأوقاف على أهمية تحري الدقة، وعدم الانسياق خلف أي تكهنات في هذا الشأن ، حيث سيعلن قرار اللجنة في حينه ويتم نشره على الموقع الرسمي للوزارة ، ولا عبرة بغير ذلك .