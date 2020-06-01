أخبار السوشيال ميديا.. طفلة توجه رسالة لـ محمد رمضان.. وعادل إمام يستعيد ذكرياته مع الفنان فؤاد المهندس









استعاد الفنان عادل امام ذكرياته مع الفنان فؤاد المهندس بصورة نشرها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".





















نشر عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق عدة صور له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام"، وظهر الحضرى مرتديا قميص اليسون بيكير حارس مرمى نادى ليفربول الانجليزى.

















نشر الفنان حمدى المرغنى صورة له مع الفنان شريف سلامة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .













نشر الفنان محمد رمضان فيديو ل طفلة من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية: