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فن

أخبار السوشيال ميديا.. طفلة توجه رسالة لـ محمد رمضان.. وعادل إمام يستعيد ذكرياته مع الفنان فؤاد المهندس

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:


استعاد الفنان عادل امام ذكرياته مع الفنان فؤاد المهندس بصورة نشرها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".





نشر عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق عدة صور له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام"، وظهر الحضرى مرتديا قميص اليسون بيكير حارس مرمى  نادى ليفربول الانجليزى.




نشر الفنان حمدى المرغنى صورة له مع الفنان شريف سلامة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " . 



نشر الفنان محمد رمضان فيديو ل طفلة من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".
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