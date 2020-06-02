يرتدى كمامة ومثلها للحمار حرصًا عليه..صاحبه: ده مصدر رزقي

قال عبد الله محمد صادق، والد الطفل الذى يرتدى الكمامة هو والحمار، إن الغرض من ارتداء الحمار للكمامة هو الحرص عليه والمحافظة على حياته لأنه مصدر رزق لأسرة كاملة.





وتابع صادق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشى مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولي المصرية"،:"الحمار هو رأس مال الأسرة ومن خلال تنفق اسرة، مردفا:" الحمار مخلوق زينا وزي ما أحنا بنخاف علي نفسنا يجب أن نخاف على الحيوان".





وأشار إلى أنه يعول أسرة مكون من اربع أبناء وزوجة من بينهم اثنين معاقين، وهو ما جعله حريص على صحة الحمار وأبنائه.





وأشاد وائل الإبراشى من جانبه بهذا التصرف النبيل، قائلا:" هذا الرجل لم يطلب شئ ولكنه يستحق التكريم، وأنا نفسى أروح ليه وأقول ليه أنت عاوز أيه ..وعلى المحافظ أن يذهب له من أجل الرسالة الإيجابية التى عبر بها عن الحالة الراهنة والتى تهكم عليها البعض ولكنها رسالة إيجابية".



