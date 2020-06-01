مسئولون أمريكيون: الشرطة العسكرية في طريقها للانتشار بالعاصمة واشنطن

قال مسئولون أمريكيون، اليوم الاثنين، إن كتيبة شرطة عسكرية في طريقها للانتشار في العاصمة واشنطن.





وأضاف المسئولون لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن الكتيبة ليس من مهامها اعتقال متظاهرين.





وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس استخدام قانون يبيح له نشر قوات من الجيش داخل المدن الأمريكية.





وكان تقرير الصفة التشريحية للأمريكي جورج فلويد، الذي لقي حتفه على يد أحد أفراد الشرطة الأمريكية، قد أظهر أنه مات خنقا نتيجة عدم وصول الاكسجين للجسم.





وقالت عائلة جورج فلويد، إن سبب الوفاة التي أشعلت احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة، بناء على التقرير الذي أعده الطبيبان، مايكل بايدن وأليسيا ويلسون، هو اختناق ناجم عن الضغط على الرقبة والظهر، مما أدى إلى منع وصول الدم إلى الدماغ، حيث تسبب الضغط المستمر على الجانب الأيمن من شريان فلويد السباتي في إعاقة تدفق الدم إلى الدماغ، بينما تسبب الوزن الملقى على ظهره في استحالة التنفس.