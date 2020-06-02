سيارة برابهام BT62 الخارقة موديل 2021 تستعد لـ بطولة برتيكار.. صور

أعلنت شركة " برابهام اوتوموتيف" التي تتخذ من أستراليا مقرا لها، عن تسليم أول نسخة من سيارتها الخارقة بربهام BT62 إلى فريق العملاء في المملكة المتحدة ، بعد أن تأجل التسليم بعض الشيء بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت بريطانيا والعالم أجمع .





السيارة ستنافس في بطولة بريتكار للتحمل لهذا العام ضمن سباق هورسيباور مع روس ويلي ومالك الفريق بول بيلي.





وقد تم إطلاق 70 سيارة BT62s فقط حتى الآن، وهي التي يطلق عليها "السيارة الأكثر تركيزًا على المضمار في العالم" ، وذلك حسب وصف كتيبات السباق السنوي للتحمل .





شركة برابهام لها تاريخ طويل في سيارات السباق، ولكن في هذا الحدث البريطاني التاريخي تم تداول بعض التقارير التي تفيد أن برابهام لديها خطط لطرح طرازات قانونية على الطرقات، إلا أن الأمور كانت مجرد نظرية في تلك المرحلة، ولكن الآن يبدو أن الخطط تتقدم على نحو أكبر.





وتعد مسابقة BT62 Horsepower Racing هي الأولى التي تجعل هذه السياره الأعجوبه في متناول العملاء في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا بمجرد تخفيف القيود، وتسهيل عمليات التسليم.





ومن جانبه قال دان ماركس ، الرئيس التنفيذي ، "إن نمو شركة برابهام Automotive على مدى العامين الماضيين هو شهادة على التخطيط المسبق الذي وضعناه عمليًا وعمق البنية التحتية التي يمكننا الاستعانة بها من مجموعة Fusion Capital الأوسع .





وأوضح: هذا ما يمكن أن يضمن لنا تمكننا من توسيع نطاق Brabham لتلبية الطلبات المتزايده خاصة مع دخول متغيرات السيارات المستقبلية عبر الإنترنت.





واختتم الرئيس التنفيذي لبرابهام تصريحاته بالقول ان فريق برابهام أوتوموتيف يتمتع Brabham Automotive بمهارات عالية وقد أظهر مرونة كبيرة في الوقت العصيب على الجميع في جميع أنحاء العالم.













وكإصدار جاهز للسباق تم تصميم BT62 Competition بمنظومة أمان شاملة متوافقة مع FIA متوافقة مع المعايير الدولية المسموح بها ، وبفضل الوزن الذي

ياتي أخف من السابق توفر التعديلات الديناميكية الهوائية ما يصل إلى 1200 كجم من القوة السفلية ، في حين تساعد فرامل الكربون على تحقيق قوة كبح عاليه ، ونظام ABS لسباق السيارات ، وقوة التحكم في الجر التي تبدو رائعة على مسار الطريق .

تعتمد السيارة الرياضية الخارقه BT62 على نفس المحرك V8 سعة 5.4 لتر ، يولّد 700 حصانويرتبط بناقل حركة "علبة تروس متتابعة " 6 سرعات. ولمن يسأل عن سعر المتسابقة BT62 سيكلفك ذلك

750.000 جنيه إسترليني حوالي 914000 دولار ، بالإضافة إلى الضرائب ويصل السعر الشامل تقريبا الي 1.3 مليون دولار .