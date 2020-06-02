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التموين: 4600 مفتش للتأكد من ارتداء البائع والمشتري للكمامة.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:11 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، إن الوزارة تساهم مع باقى الوزارات والحكومة فى اتخاذ القرارات الملزمة لضمان الحد الادنى من الإصابات بـ فيروس كورونا، مؤكدًا أن قرار ارتداء الكمامة فى المحلات المتعاملة مع الجمهور ملزم.


وأضاف الدكتور أيمن حسام الدين، فى مداخلة ببرنامج " مساء دى ام سي" المذاع على فضائية " دى ام سي"، أنه يتحمل صاحب المحل القرار وتنفيذه، مشيرًا إلى أن كل القرارات ملزمة قانونًا وأى مخالفة لها تعرض صاحبها للعقوبة.


وتابع ان القرار يعتمد على وعى المواطن لكى لا يتم زيادة اعداد فيروس كورونا، والحد من انتشار الفيروس، مضيفًا أن التواجد بكثافة داخل المتجر خطر ويهدد بانتشار فيروس كورونا.


وأكد انه تم تحديد غرامة مالية لعدم ارتداء الكمامة فى الاماكن المفتوحة والاماكن المغلقة كالمحلات التجارية وغيرها، مضيفًا أن هناك قوة رقابية تتمثل فى أكثر من 4600 رقابى ومفتش تموينى.


وأوضح ان هناك 1200 حملة يوميًا تسير داخل الجمهورية ويتم متابعة تنفيذ كل القرارات الحكومية التى تصدر، مؤكدًا أنه يتعاون فى تنفيذ القرار جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين.
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