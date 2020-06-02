نجم الإسماعيلي السابق يكشف كواليس عرض يوفنتوس.. فيديو

كشف محمد اليماني، نجم الإسماعيلي السابق، كواليس تلقيه عرض من جانب نادي يوفنتوس الإيطالي قبل تعرضه للحادث.
وقال اليماني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "شوقي غريب هو من نشر خبر عرض يوفنتوس للصحفيين، ومن ثم تعرضت للحسد، ثم كانت الحادثة الأليمة التى لا أتذكر منها أى شيء على الإطلاق".
وأوضح اليماني: أن "الجميع بدأوا الحديث عن العرض الذي وصل له، وأنه بالفعل ذهب لأداء الاختبارات الفنية للانضمام للنادي، إلا أنه تعرض لحادث سيارة بشع أدي إلى إصابته بنزيف في المخ وفقدانه الذاكرة لمدة 3 شهور".
وتألق محمد اليماني فى بطولة العالم للشباب فى عام 2001 فى الارجنيتين وكان قريبا من الانضمام لنادي يوفنتوس ، ولكن تعرض لحادث سير وتوقفت المفاوضات .
يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.
ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.