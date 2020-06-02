نجم الإسماعيلي السابق يكشف كواليس عرض يوفنتوس.. فيديو

، نجم الإسماعيلي السابق، كواليس تلقيه عرض من جانب نادي يوفنتوس الإيطالي قبل تعرضه للحادث.

وأوضح اليماني: أن "الجميع بدأوا الحديث عن العرض الذي وصل له، وأنه بالفعل ذهب لأداء الاختبارات الفنية للانضمام للنادي، إلا أنه تعرض لحادث سيارة بشع أدي إلى إصابته بنزيف في المخ وفقدانه الذاكرة لمدة 3 شهور".

وتألق محمد اليماني فى بطولة العالم للشباب فى عام 2001 فى الارجنيتين وكان قريبا من الانضمام لنادي يوفنتوس ، ولكن تعرض لحادث سير وتوقفت المفاوضات .

وتألق محمد اليماني فى بطولة العالم للشباب فى عام 2001 فى الارجنيتين وكان قريبا من الانضمام لنادي يوفنتوس ، ولكن تعرض لحادث سير وتوقفت المفاوضات .

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.



