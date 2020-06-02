AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم الإسماعيلي السابق يكشف كواليس عرض يوفنتوس.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:56 ص
محمد اليماني
محمد اليماني
Advertisements
حسن العمدة
كشف محمد اليماني، نجم الإسماعيلي السابق، كواليس تلقيه عرض من جانب نادي يوفنتوس الإيطالي قبل تعرضه للحادث.

وقال اليماني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "شوقي غريب هو من نشر خبر عرض يوفنتوس للصحفيين، ومن ثم تعرضت للحسد، ثم كانت الحادثة الأليمة التى لا أتذكر منها أى شيء على الإطلاق".
 
وأوضح اليماني: أن "الجميع بدأوا الحديث عن العرض الذي وصل له، وأنه بالفعل ذهب لأداء الاختبارات الفنية للانضمام للنادي، إلا أنه تعرض لحادث سيارة بشع أدي إلى إصابته بنزيف في المخ وفقدانه الذاكرة لمدة 3 شهور".

وتألق محمد اليماني فى بطولة العالم للشباب فى عام 2001 فى الارجنيتين وكان قريبا من الانضمام لنادي يوفنتوس ، ولكن تعرض لحادث سير وتوقفت المفاوضات .

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الهجوم عليها على مواقع التواصل.. صورة تبرئ ياسمين صبري

إصابة محمد الشامي لاعب الإسماعيلي بتمزق في أربطة الكاحل

شاهد .. سيارة باهر المحمدى نجم الإسماعيلي بعد الحادث

الأهلي يوقع غرامة مالية على حسام عاشور

مرتضى منصور يتمنى الشفاء لـ حفيد محمود الخطيب.. شاهد

ترشيحاتنا

مصر للطيران: إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج غير مؤكد.. وجميع القادمين يخضعون للفحص

تعرف على أسباب ارتفاع إصابات كورونا وموعد الذروة..فيديو

بفستان أصفر .. ياسمين صبري تبرز أنوثتها بإطلالة جديدة من سيارتها

مجلس الوزراء يحدد ضوابط الإعلان عن موعد فتح المحال والمساجد أمام المصلين

إصابة أحد موظفي مكتب نتنياهو بفيروس كورونا

الجيش الأمريكي يتحرك لتأمين البيت الأبيض.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر.. يارا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

سيارة برابهام BT62 الخارقة موديل 2021 تستعد لـ بطولة برتيكار.. صور

لبشرة خالية من الشوائب.. طريقة تحضير ماسك الترمس المطحون