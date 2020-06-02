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محافظ البحر الأحمر: نشهد انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:40 ص
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي
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محمد حليم قنديل

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر: إن البيان الصادر من وزارة الصحة أمس، يؤكد قلة عدد المصابين بفيروس كورونا في البحر الأحمر.

وأضاف اللواء عمرو حنفي خلال تصريحات تليفزيونية, أن الإصابات بفيروس كورونا أمس متمثلة في 5 أشخاص، 4 منهم مقيمون بالجونة، والخامس نزيل في أحد الفنادق السياحية.

وتابع محافظ البحر الأحمر, أن محافظة البحر الأحمر أصبحت شبه خالية من موضوع كورونا, مشيرا إلي أنه اذا تم رفع العمل في الفنادق السياحية من 25% إلي 50% فاننا جاهزون لذلك بالضوابط الموضوعة مت وزارة الصحة.

وأوضح اللواء عمرو حنفي, أن هناك مواطنين من جنسيات كثيرة مختلفة أصبحوا يناشدون بالعودة الي الغردقة مؤة أخري قائلين "أحنا مستعدين وجاهزين".

وأشار إلى أن, الغردقة ومدن البحر الأحمر مستعدة لاستقبال السياحة العالمية والاجانب بنسبة 100% ولكن بشروط موضوعة من وزارة الصحة والسكان.

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