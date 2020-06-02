نقيب الزبالين يطالب بتوفير أدوات الوقاية لعمال النظافة.. فيديو

قال نقيب الزبالين، شحاتة المقدس، إن فيروس كورونا، وباء عالمى، انحنت أمامه جميع الدول المتقدمة، لافتًا إلى أن الزبالين طالبوا من الحكومة ومن وزيرة البيئة صرف قفازات وأحذية بلاسيتيكية لهم، ولكن دون جدوى.





وناشد نقيب الزبالين ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى ام سي" المذاع على فضائية " دى ام سي" رئيس مجلس الوزراء الاهتمام بالزبالين، مؤكدًا أن فئة الزبالين كادحة ولو أصيب أحدهم سينشر العدوى بين المواطنين، مطالبًا بتوفير أدوات الوقاية للزبالين.





ونوه إلى أن جميع الزبالين بأمان ولم يصابوا بالفيروس ولكن المناطق المحيطة بهم فيها أكثر من 500 حالة اصابة ب فيروس كورونا ويتم التعامل مع مخلفاتهم.





وطالب بتوفير أدوات وقاية لجميع الزبالين لحمايتهم والحفاظ على صحتهم، مشيرًا إلى أنه يجب على المواطن وضع أدوات الوقاية فى كيس اسود داخل كيس القمامة.





واوضح أنه يتم التخلص من ادوات الوقاية للمواطنين فى 3 مناطق للتخلص الآمن منها، مضيفًا أن العمال يخافون خلال التعامل مع القمامة.