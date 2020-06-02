للتعليق على الاحتجاجات.. كلمة مرتقبة للرئيس الأمريكي

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، عن كلمة مرتقبة للرئيس دونالد ترامب إلى الشعب الأمريكي من البيت الأبيض، وذلك للتعليق على التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد.





وقال مسئولون أمريكيون، الإثنين، إن كتيبة شرطة عسكرية في طريقها للانتشار في العاصمة واشنطن.





وأضاف المسئولون لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن الكتيبة ليس من مهامها اعتقال متظاهرين.





وأوضحت وسائل إعلام أمريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس استخدام قانون يبيح له نشر قوات من الجيش داخل المدن الأمريكية.





وكان تقرير الصفة التشريحية للأمريكي جورج فلويد، الذي لقي حتفه على يد أحد أفراد الشرطة الأمريكية، قد أظهر أنه مات خنقا نتيجة عدم وصول الاكسجين للجسم.